BE OPENs Ranking zu Ausbildungsprogrammen von kreativen Branchenexperten geprüft

London (ots/PRNewswire) -BE OPEN, eine von der Geschäftsfrau und Philanthropin ElenaBaturina gegründete humanitäre Organisation zur Förderung vonKreativität und Innovation, entwickelt seit 2013 ihr unabhängigesRanking zu Ausbildungsprogrammen im Bereich Architektur und Design.Die endgültige Auswahl umfasst nun 523 Bildungsprogramme in Europa,Nordamerika, Afrika, Südamerika und Asien.Das Ranking ist Teil von BE OPENs Initiative Inside the Academyund wurde für eine Reihe von Interessierten und für zahlreiche Zweckeentwickelt: für zukünftige Studenten, um ihnen zu helfen, denperfekten Kurs zu finden, für Akademiker, um klare Erfolgsaussichtenund Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Angebote zu bieten und fürpotenzielle Arbeitgeber, die junge Fachleute suchen, die IhrenAnforderungen bestmöglich entsprechen.Die mit dem Konzept und der Methodologie von BE OPEN erzieltenErgebnisse zeigten sich von hohem Wert für alle beteiligten Parteien,was durch die Tatsache bewiesen wird, dass das System derKlassifizierung von Akademikern und Arbeitgebern auf der ganzen Weltals wertvoll, zeitgemäß und wichtig beurteilt wurde:"Die Arbeit der Stiftung BE OPEN erzielt Aufmerksamkeit und kanneine allgemein positive Haltung schaffen, um das von denverschiedenen Bildungsinstitutionen im Design geschaffene Wissen zunutzen. Es ist wichtig zu verstehen, dass je mehr Kriterien undGesichtspunkte ein Ausbildungsprogramm aufweist, desto breiter dasVerständnis der Studenten hinsichtlich ihrer Möglichkeiten ist; esist aber auch wichtig, einen intensiveren Dialog mit den anderenStakeholdern zu initiieren."Eija SALMI, Secretary General, Cumulus Association"Als Creative Director und Vorstandsmitglied der Dutch DesignersAssociation schätze ich die Arbeit der Stiftung Be Open. In Bezug aufdas Design, die Kunst und Architektur gibt das Ranking einen klarenEinblick in die Qualität der Ausbildungsprogramme der Universitätenin Europa."Rene TONEMAN, Creative Director bei der SILO Agency,Vorstandsmitglied der Association of Dutch Designers BNO"Das umfassende Ranking der wichtigsten Ausbildungsprogramme imBereich Design, Architektur und Kunst der Stiftung Be Open wird für(zukünftige) Studenten, Arbeitgeber, Entscheidungsträger, d. h. füralle, die ein starkes Interesse an diesen Berufen haben, von großemWert sein."Kitty DE JONG, Business Consultant, Vorstandsmitglied des Bureauof European Design Associations (BEDA)"Die Be Open-Klassifizierung ist ein Mittel, das einen Überblicküber die chaotische Struktur der Design-Ausbildung verschafft und einneues, eindeutiges Verständnis der vielen Möglichkeiten bietet, diedie junge Generation, die an solchen Ausbildungswegen interessiertist, möglicherweise in Erwägung zieht."Térence COTON, Architekt und Produktdesigner