BE OPEN verkündet den Gewinner der Online-Challenge #BEOPENShadows

London (ots/PRNewswire) - BE OPEN, ein kreativer Think-Tank, der von der internationalen Unternehmerin und Philanthropin Elena Baturina gegründet wurde, gibt den Gewinner von #BEOPENShadows, einem kreativen, offenen Aufruf über die sozialen Medien, bekannt.BE OPEN glaubt, dass die Fähigkeit zur kreativen Interpretation nicht auf die Kunst- und Designindustrie beschränkt ist. Diese Reihe von Online-Challenges richtet sich an jene kreativen Köpfe weltweit, die ihre Augen offen halten, Inspiration im Alltag sehen und in der Lage sind, diese mit ihrer eigenen, einzigartigen Vision umzuwandeln.Der neue offene Aufruf "BEOPEN Shadows" ist dem Thema Schatten in allen Bereichen der Kunst gewidmet. Dem antiken römischen Schriftsteller Plinius dem Älteren nach entsteht die eigentliche Kunst der Malerei durch das Verfolgen der Grenzen des Schattens. Später wurde aus dem Zusammenspiel von Licht und Schatten die Kunst der Fotografie geboren, während aus dem Schattenspielen mit Fingern an Wänden die Schattenkunst entstanden ist.Heutzutage sind Schatten in der Kunst nicht mehr wegzudenken. Sie stehen für das Gegenteil von Licht und symbolisieren die "dunklere Seite" oder stellen das eigene Alter Ego dar. Schatten können Rhythmus und Tiefe ins Bild bringen, ihre kontrastreichen Umrisse und Silhouetten können sogar zum eigentlichen Thema eines Kunstwerks werden.Hunderte von Menschen sendeten über Instagram unter dem Hashtag #BEOPENShadows Bildmaterial ein, das dieses Thema widerspiegelt, um die Fähigkeit der Menschen zu feiern, die Realität um sie herum kreativ zu interpretieren. Einsendeschluss war im Dezember 2019. Die Mitglieder der BE OPEN-Community haben den Gewinnerbeitrag aus einer Auswahlliste von Einreichungen mit der höchsten Anzahl an Likes von Instagram-Benutzern ausgewählt.Unsere Glückwünsche und der mit 300 Euro dotierte Preis gehen an Saeed Zolfi, einen Fotografen aus dem Iran. Saeed glaubt, dass die Fotografie zu einer neuen Art und Weise geworden ist, alle Phoneme ohne die zerstörerischen Geräusche der modernen Welt zu sehen, zu fühlen und zu verstehen.Wir danken und applaudieren noch einmal allen Kreativen rund um die Welt, die sich an unseren Challenges beteiligen.BE OPEN ist eine globale Initiative zur Förderung von Kreativität und Innovation, ein Think-Tank, dessen Aufgabe es ist, heute Menschen und Ideen zu fördern, um Lösungen für morgen zu entwickeln. Es handelt sich um eine kulturelle und soziale Initiative, die von der Philanthropin, Geschäftsfrau und Unternehmerin Elena Baturina gegründet wurde. Die Mission von BE OPEN besteht darin, durch ein System von Konferenzen, Wettbewerben, Ausstellungen, Meisterklassen und kulturellen Veranstaltungen die kreative Kraft des Gehirns zu nutzen.