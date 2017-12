London (ots/PRNewswire) -BE OPEN, die internationale Denkfabrik, die von der Unternehmerinund Philanthropin Elena Baturina gegründet wurde, um Kreativität undDesignerdenken in verschiedenen Bereichen menschlicher Aktivität zufördern und zu unterstützen, setzt ihre Zusammenarbeit mit demMayor's Fund for London als der neue Leadpartner beimLeadership-Programm "City Pitch" fort.Das Leadership-Programm "City Pitch" bezieht junge Londoner einund hilft ihnen, neue Fähigkeiten zu erlernen und etwas in ihrenGemeinden zu bewirken. Das Programm bietet jungen Menschen dieChance, wichtige Führungsfähigkeiten, Teamarbeit undRepräsentationsfähigkeiten zu entwickeln, wobei ihnen professionelleMentoren zur Verfügung stehen, um ihnen bei der Vorbereitung ihrerEinsätze zu helfen. Alle Projekte müssen konkrete Möglichkeitendarstellen, das Leben in ihren Gemeinden zu verbessern, und damit dieStadt London für die jüngeren Generationen durch ihre eigenenBemühungen zu einem besseren Platz zu machen. Durch das Vorstellenihrer Ideen vor einer Jury aus Experten im Rathaus können dieJugendlichen sich die Finanzierung für ihre Projekte sichern.Die Gründerin von BE OPEN, Elena Baturina, sagte: "Wir arbeitenbereits seit einigen Jahren eng mit dem Mayor's Fund for London beieinigen Projekten zusammen, die von einer Schul-Astronomie-Initiativebis hin zum nationalen Londoner Lehrplan-Programm reichen, und jetztfreuen wir uns sehr, dass BE OPEN eine weitere große Initiativeunterstützen wird, die Londoner Jugendlichen hilft, etwas Wertvollesin ihren Gemeinden und für die Stadt im Allgemeinen zu bewirken, aufeine sinn- und wirkungsvolle Weise. Das ganze Ethos von BE OPEN drehtsich darum, Menschen zu inspirieren und zu ermutigen, kreative Wegezur Verbesserung ihrer Umgebungen zu finden, und ihnen zu helfen,eine wirkliche Veränderung in unserem Leben zu bewirken. Wir glaubenwirklich an das transformative Potenzial der jüngeren Generationenund damit passt das Leadership-Programms 'City Pitch' ausgezeichnetzu uns und wir sind sehr stolz darauf, es zu unterstützen."Im Rahmen des diesjährigen Programms wird das Londoner Rathauszusammen mit BE OPEN auch Gastgeber eines Kinderfestes sein, das amFreitag, dem 1. Dezember stattfinden wird. Bei diesem Fest wird manHunderte junger Londoner sehen, wie sie an spannenden und lehrreichenAktivitäten in der City Hall und an anderen berühmten Orten Londonsteilnehmen werden. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan sagte:"London ist die großartigste Stadt der Welt, in der man aufwachsenkann. Die Stadt ist unglaublich vielfältig und offen, und sie bieteteine Welt voller Möglichkeiten für wirklich jeden. Junge Londonerwerden die Führungskräfte von morgen sein und das Londoner Kinderfestwird Hunderten von Schülern aus der ganzen Hauptstadt die Gelegenheitgeben, darüber nachzudenken, wie sie dazu beitragen können, unsereStadt zu verbessern."Pressekontakt:007-495-937-2362press@beopenfuture.comOriginal-Content von: BE OPEN, übermittelt durch news aktuell