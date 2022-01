BETTERHOMES 2021 mit historischen Rekordergebnissen

Zürich (ots) -- Der Schweizer Immobilienmakler BETTERHOMES steigerte das Transaktionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr- Kombination aus Technologie und lokaler Expertise als Erfolgstreiber- Weitere europaweite Expansion für 2022 geplant2021 war für BETTERHOMES, den grössten unabhängigen Schweizer Immobilienmakler, das 16. und bislang erfolgreichste Geschäftsjahr seit Gründung. BETTERHOMES konnte 2021 im Heimmarkt Schweiz mit 3'006 getätigten Vermittlungen sein Transaktionsvolumen auf einen neuen Rekordstand bringen. In Deutschland verzeichnete BETTERHOMES 2021 mit 1'687 Vermittlungen ebenso ein neues Rekordergebnis.Nebst einem günstigen Marktumfeld sieht BETTERHOMES vor allem ihre seit 2005 ausgeübte Vorreiterrolle mit dem hybriden Geschäftsmodell zwischen neuster Technologie und lokaler Expertise als entscheidenden Erfolgstreiber. Die BETTERHOMES-Gruppe ist eigentümergeführt, finanziell unabhängig und profitabel - und setzt dabei auf organisches Wachstum. Cyrill Lanz - Gründer und CEO der BETTERHOMES-Gruppe - erkennt neben den Erfolgen auch die Herausforderungen: "Alle Maklerunternehmen befinden sich aufgrund des ausgetrockneten Markts in einer herausfordernden Lage bei der Gewinnung neuer Vermittlungsaufträge, daher ist es besonders wichtig, den Fokus darauf zu setzen. Ein grosses persönliches Netzwerk ist für alle Makler*innen aktuell wichtiger denn je und entscheidend für den nachhaltigen Erfolg. Daher setzen wir seit Gründung nebst der hauseigenen Technologie auf einen starken lokalen Vertrieb mit einem grossen internen und externen Netzwerk."Im ersten Halbjahr 2022 will BETTERHOMES nun eine neue Technologie-Plattform für ihre Makler- und Kundensoftware einführen. Damit soll die Grundlage für den Ausbau der eigenen Marktstellung in der DACH-Region sowie die weitere Expansion im zweiten Halbjahr 2022 innerhalb Europas geschafft werden.Über BETTERHOMESBETTERHOMES steht für Erfolg in der Immobilienvermittlung zu fairen Konditionen und konnte sich mit der Idee der Immobilienfairmittlung® - einer Kombination aus neuster Technologie und lokaler Expertise - zum grössten unabhängigen Immobilienmakler im Heimmarkt Schweiz etablieren und ist ebenso erfolgreich in Deutschland wie auch Österreich tätig.Das Unternehmen garantiert Immobilienanbieter*innen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis einer Maklerdienstleistung und bietet Immobiliensuchenden ein möglichst grosses und attraktives Immobilienangebot.Pressekontakt:BETTERHOMES AGService-ZentraleFlurstrasse 55CH-8048 ZürichMarc-Eric WidmerLeiter Marketing/KommunikationTelefon: +41 (0) 55 533 08 06E-Mail: marc-eric.widmer@betterhomes-international.comWeiterführende Informationen:BETTERHOMES International https://www.BETTERHOMES-international.com/BETTERHOMES Deutschland https://www.BETTERHOMES.de/de/BETTERHOMES Österreich https://www.BETTERHOMES.at/de/BETTERHOMES Schweiz https://www.BETTERHOMES.ch/de/Original-Content von: BETTERHOMES AG, übermittelt durch news aktuell