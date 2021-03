BETANO erhält Lizenz zur Veranstaltung von Online Sportwetten in Deutschland

Berlin (ots) - Das Regierungspräsidium Darmstadt erteilt Betano, dem internationalen Online-Gaming-Dienstleister der Kaizen Gaming Gruppe, eine Lizenz zur Veranstaltung von Internet-basierten Sportwetten in Deutschland.Clemens Kaiser, Betano Country Manager in Deutschland, dazu: "Wir freuen uns sehr über die positive Nachricht zur Lizenzierung von Betano auf dem deutschen Markt. Da unsere Strategie auf Präsenz in lizenzierten Gerichtsbarkeiten ausgerichtet ist, kommt jeder Schritt in Richtung Regulierung sowohl Kunden als auch seriösen Betreibern zugute. Wir arbeiten jetzt mit einem klareren Regelwerk, das den Schutz der Kunden und die öffentlichen Einnahmen für den Staat weiterhin gewährleistet. Wir freuen uns darauf, unsere Marke in Deutschland weiter fördern und unseren Kunden qualitativ hochwertige Dienstleistungen und Unterhaltung auf verantwortungsvolle Weise bieten zu können."Die Lizenz wurde im Rahmen der Erteilung von Sportwetten-Lizenzen gemäß der dritten Änderung des staatlichen Glücksspielvertrags vergeben und gilt bis zum Inkrafttreten des 4. Vertrags und der Erteilung neuer Lizenzen.Kaizen Gaming, eines der am schnellsten wachsenden GameTech-Unternehmen in Europa, ist in Deutschland, Portugal, Rumänien und Brasilien mit der Marke Betano sowie in Griechenland und Zypern mit der Marke Stoiximan tätig. Die Marke Betano hat bereits einige internationale Auszeichnungen erhalten, darunter "Mobilfunkbetreiber des Jahres 2019" bei den EGR Operator Awards und "Beste Marketingkampagne des Jahres" bei den SBC Awards 2020.Pressekontakt:Ilja Albrecht, Tel. 0035699825160, i.albrecht@kaizengaming.comOriginal-Content von: BETANO, übermittelt durch news aktuell