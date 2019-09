BEST OF mobility 2019: Leser wählen SKODA VISION iV zum besten Concept Car (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- SKODA VISION iV gewinnt BEST OF mobility-Wahl in der KategorieConcept Cars- Konzeptstudie SKODA VISION iV gibt Ausblick auf elektrischeZukunft von SKODA- BEST OF mobility-Wahl zeichnet Produkte und Dienstleistungen ausausgewählten Automotive-Bereichen ausBei der Wahl BEST OF mobility 2019 haben Leser die Studie SKODAVISION iV zum Gewinner in der Kategorie Concept Car gewählt. DasKonzeptfahrzeug entstand als erster SKODA auf Basis des ModularenElektrifizierungsbaukastens (MEB) des Volkswagen Konzerns und gibteinen Ausblick auf die elektrische Zukunft des tschechischenAutoherstellers. Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung SKODAAUTO Deutschland, nahm die Auszeichnung im Rahmen der NEW MOBILITYWORLD auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurtentgegen.Die rein elektrische Konzeptstudie SKODA VISION iV feierte ihrePremiere in diesem Frühjahr auf dem Genfer Auto-Salon und gibt einenAusblick auf die elektrische Zukunft von SKODA. Das erste Fahrzeugdes Automobilherstellers auf Basis des ModularenElektrifizierungsbaukastens (MEB) des Volkswagen Konzerns ist dernächste Schritt der tschechischen Marke in Richtung Elektromobilität.Das viertürige Crossover-Coupé fasziniert mit einer sportlichen,emotionalen Linienführung und bietet ein großzügiges Raumgefühl. Fürein dynamisches Fahrerlebnis sorgen Allradantrieb und zweiElektromotoren mit 225 kW (306 PS) Systemleistung.Die BEST OF mobility-Leserwahl führte der HUSS-VERLAG inZusammenarbeit mit dem internationalen Beratungsunternehmen Deloitteund dem Verband der Automobilindustrie (VDA) durch. In insgesamt 18Kategorien, darunter zum Beispiel Energy Concept, Mobile Services undPublic Transport, hatte die Redaktion des Magazins VISION mobilityjeweils fünf Produkte oder Dienstleistungen nominiert. Vom 1. Aprilbis zum 31. Juli konnten dann die Leser ihre Gewinner küren. In derKategorie Concept Car wählten sie das Konzeptfahrzeug SKODA VISION iVzum Sieger.2019 startet SKODA im Bereich Elektromobilität durch124 Jahre nach der Gründung des Unternehmens bringt dertschechische Automobilhersteller den SUPERB iV* mitPlug-in-Hybridantrieb und mit dem CITIGOe iV ein reinbatterieelektrisches Fahrzeug auf den Markt. 2020 folgen die erstenSerienfahrzeuge auf MEB-Basis. In den kommenden vier Jahreninvestiert SKODA rund zwei Milliarden Euro in alternative Antriebesowie in neue Mobilitätsdienste und präsentiert bis Ende 2022 überzehn elektrifizierte Modelle.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. 