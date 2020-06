DAS BESTE KOMMT NOCH - Le meilleur reste à venir / Ab 09. Juli 2020 im Kino (FOTO)

München (ots) - Endlich wieder Kino, endlich wieder große Bilder und große Gefühle! Mit DAS BESTE KOMMT NOCH - Le meilleur reste à venir feiert Constantin Film am 09. Juli die Wiedereröffnung der deutschen Kinos. Das französische Feel-Good-Movie erzählt charmant und mit ganz viel Herz von Liebe, Freundschaft und der Lust am Leben. Erstklassig besetzt mit Fabrice Luchini (DER GEHEIME ROMAN DES MONSIEUR PICK) und Patrick Bruel (LE PRÉNOM) inszeniert das französische Autoren- und Regieduo Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière (LE PRÉNOM) einen Film, der uns lehrt, jeden Moment zu genießen - ganz nach dem Motto: Das Beste kommt noch!Nach einem großen Missverständnis sind die beiden Freunde Arthur (Fabrice Luchini) und Cesar (Patrick Bruel) fest davon überzeugt, dass der jeweils andere nur noch wenige Monate zu leben hat. Sie beschließen, die ihnen noch verbleibende Zeit bestmöglich zu genießen - und lernen dabei, was es heißt, zu leben.DAS BESTE KOMMT NOCH - Le meilleur reste à venir ist eine Produktion von Dimitri Rassam im Verleih von Constantin Film. Der Film ist eine Co-Produktion von Chapter 2, Pathé, M6 Films, Fargo Films, CN8 Productions, Belga Productions und Onyx Films in Zusammenarbeit mit Cofimage 30, Cofinova 15, La Banque Postale Image 12, Belga Film Fund mit Beteiligung von Canal+, Cine+, M6, W9. Den Weltvertrieb übernimmt Pathé International.Kinostart: 09. Juli 2020 im Verleih der Constantin FilmDarsteller: Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki, Pascale Arbillot, Jean-Marie Winling, André Marcon, Thierry GodardRegie: Matthieu Delaporte und Alexandre de La PatellièreDrehbuch, Adaption und Dialoge: Matthieu Delaporte und Alexandre de La PatellièreKamera : Guillaume Schiffmann (A.F.C.)Produzent: Patrice ArratCo-Produzenten: Ardavan Safaee, Matthieu Delaporte, Alexandre de La PatellièrePressematerial steht ab sofort zum Download bereit unterhttp://www.constantinfilm.medianetworx.deWenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an unsere betreuende Agentur:Pressekontakt:ana radica! Presse Organisation(TV, Print, Radio)Ana Radica, Lisa TaubertTel.: 089 / 23 66 12 -0E-Mail: anaradica@ana-radica-presse.com / lisataubert@ana-radica-presse.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/12946/4623574OTS: Constantin FilmOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell