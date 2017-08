BESTEVIA(TM) Reb M von SweeGen erhält Bestätigung vom Non-GMO Project

Rancho Santa Margarita, Kalifornien (ots/PRNewswire) - SweeGen,Inc. gab heute bekannt, dass sein Süßstoff aus Steviablättern,BESTEVIA(TM) Reb-M, den Status "Non-GMO Project Verified" (Bestätigtdurch das Non-GMO Project) erhalten hat. Das einzigartigeProduktionsverfahren von SweeGen beginnt beim Steviablatt und setzteine patentierte, enzymgesteuerte Umwandlungsmethode ein, um großeMengen an Reb M. zu erhalten. Nach einigen sorgfältigenBegutachtungen des Produktionsprozesses hat das international hochanerkannte Label Non-GMO Project Verified bestätigt, dassBESTEVIA(TM) Reb M ab August 2017 ganz offiziell als frei vongentechnisch veränderten Organismen gelten darf.Laut der Website von Non-GMO Project Verified ist das Label dernordamerikanische "Marktführer in Sachen Vermeidung von gentechnischveränderten Organismen (GVO) und eines der am schnellsten wachsendenLabels im Einzelhandel". Mittlerweile gibt es "mehr als 3.000bestätigte Marken, die über 43.000 Produkte repräsentieren [...] undder Schmetterling ist das Label, dem die Käufer von heute in SachenVermeidung von GVO am meisten vertrauen".SweeGen hat sich auf naturbelassene Süßstoffe aus Steviablätternspezialisiert und erfüllt seine Produktionsverträge in einem ständiggrößer werdenden Umfang. Mithilfe einer Erweiterung derProduktionskapazitäten und dank BESTEVIA(TM) Reb-M, der bahnbrechendneuen und patentierten Technologie des Unternehmens, wird der von derFDA zugelassenen Süßstoff aus Steviablättern auch preislich zunehmendwettbewerbsfähig."Die Kennzeichnung als 'Non-GMO Verified' verleiht unserem Produktein wichtiges Unterscheidungsmerkmal auf dem Markt. Unsere Partneraus der Industrie und die Endverbraucher erkennen die Vorteile fürGesundheit und Wohlbefinden, die unsere Süßungsmittel bieten. Diesist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zum Erfolg", sagtSteven Chen, CEO von SweeGen.Ingredion ist der alleinige Vertriebspartner von SweeGen außerhalbder Volksrepublik China, wobei auch die hauseigenen Kunden vonSweeGen davon ausgenommen sind. Diese Zusammenarbeit erlaubt esbeiden Unternehmen, von den Stärken des jeweils anderen zuprofitieren und eine große Vielfalt an Kunden aus der Lebensmittel-und Getränkeindustrie anzuziehen und so weltweit präsent zu sein.Über SweeGenSweeGen (OTC: SWEE) widmet sich der Entwicklung, Produktion undVermarktung von kalorienfreien Süßungsmitteln für die BranchenLebensmittel, Geschmacksstoffe und Getränkeproduktion. Die solideProdukt-Pipeline von SweeGen, das Portfolio an geistigem Eigentum,die garantierten Fertigungskapazitäten sowie Forschung undEntwicklung bilden die Grundlagen des Unternehmens für Innovationenund die Bereitstellung von hochwertigen Süßungsmitteln. Um weitereInformationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an info@sweegen.comund besuchen Sie die Website von SweeGen unter www.sweegen.com.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unteranderem Aussagen im Hinblick auf die zukünftigen Aussichten und dieErtragskraft von SweeGen, Inc., sowie weitere Aussagen, die auf denderzeitigen Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen derGeschäftsführung basieren. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe vonRisiken und Unsicherheiten, sie sind keinerlei Zusicherungen und sindihrem Wesen nach verschiedenen Risiken und Unsicherheitenunterworfen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichenErgebnisse wesentlich von den Darstellungen in denzukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken undUnsicherheiten gehören u. a. und ohne Einschränkung diejenigen, dieregelmäßig in den bei der Securities and Exchange Commissioneingereichten Unterlagen des Unternehmens erörtert werden. Die indieser Pressemitteilung vorhandenen zukunftsgerichteten Aussagenhaben nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit undSweeGen, Inc., lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichteteAussagen öffentlich zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umständenach dem Datum der Pressemitteilung widerzuspiegeln oder um dasEintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.Logo -http://mma.prnewswire.com/media/469549/Sweegen_Final_OT_Logo.pdfOriginal-Content von: SweeGen, Inc., übermittelt durch news aktuell