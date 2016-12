BER will späteren Eröffnungstermin noch nicht bestätigen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH will Berichte über eine neuerliche Verschiebung des BER-Eröffnungstermins weder bestätigen noch dementieren. "Wir werden im Januar auf Basis verlässlicher Fakten entscheiden", sagte ein Sprecher des Flughafenmanagement am Dienstagabend der dts Nachrichtenagentur in Berlin. Die "Bild" hatte zuvor auf ihrer Internetseite berichtet, eine Verschiebung der zuletzt für Anfang November 2017 geplante Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens sei bereits ausgemachte Sache.

Foto: über dts Nachrichtenagentur