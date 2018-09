BER-Sonderausschuss berät zum Großflughafen

POTSDAM (dpa-AFX) - Der BER-Sonderausschuss des Potsdamer Landtags will am Montag (15.30 Uhr) über den Fortschritt am Großflughafen beraten.



Am Freitag hatte der Aufsichtsrat den Dienstvertrag mit Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup um ein Jahr bis März 2021 verlängert. Lütke Daldrup hatte dabei deutlich gemacht, dass es gut zwei Jahre vor dem Eröffnungstermin keinen Grund für neue Zweifel gebe. Weiteres Thema der Ausschusssitzung dürfte die Finanzierung der bereits geplanten Erweiterungen sein. Der Aufsichtsrat strebt an, vorhandene verbürgte Kredite umzuwidmen und weitere Darlehen möglichst erst nach Inbetriebnahme des BER aufzunehmen./rgo/DP/zb