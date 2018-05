BER-Sanierung hält Berliner Flughäfen in den roten Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

BERLIN (dpa-AFX) - Die Arbeiten am noch immer unvollendeten neuen Hauptstadtflughafen halten die Betreibergesellschaft trotz guter laufender Geschäfte in den roten Zahlen.



Im vergangenen Jahr schrieb das Staatsunternehmen 83,6 Millionen Euro Verlust, wie Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup am Freitag bestätigte. Zuvor hatte die "Berliner Morgenpost" (Freitag) über den Jahresabschluss berichtet. Während der Verlust um knapp 18 Prozent sank, statt wie erwartet zu steigen, verfehlte das Unternehmen demnach seine Ziele beim Umsatz. Er stieg um 5,5 Prozent auf 392 Millionen Euro, nicht wie beabsichtigt um 10 Prozent.