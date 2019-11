BER-Chef Lütke Daldrup: Erste Flieger landen am Tag der Eröffnung

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

BERLIN (dpa-AFX) - Noch am geplanten Tag der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER am 31. Oktober 2020 sollen dort die ersten Maschinen landen.



Die ersten Starts wiederum seien für den Tag danach anberaumt, sagte Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup am Freitag. Zuvor hatte er dem Aufsichtsrat das neue geplante Eröffnungsdatum genannt. Der Umzug vom bisher wichtigsten Flughafen Tegel zum neuen Flughafen in Schönefeld soll demnach in drei Schritten erfolgen.

Am 31. Oktober zögen die größte Airline Easyjet sowie einige weitere Fluggesellschaften um, sagte Lütke Daldrup. Der nächste Schritt mit weiteren Airlines ist laut dem BER-Chef für den 3. und 4. November geplant. Die letzte Phase betreffe dann die Schließung von Tegel am 8. November. Wann die Lufthansa -Gruppe als zweitgrößer Anbieter in Berlin umziehen soll, sagte er nicht.

"Wir haben Defizite und wir haben eine Menge komplexen Handlungsbedarf", sagte Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider nach der Sitzung des Gremiums mit Blick auf die mehrfach verschobenen Eröffnungstermine der vergangenen Jahre sowie die gravierenden Baumängel, die dazu führten. "Trotzdem glauben wir, wir schaffen das."/maa/bf/DP/zb