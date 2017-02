BERLIN OPENING NIGHT: GALA und UFA feiern Auftakt der Berlinale (FOTO)

Hamburg (ots) -Exklusives Get-together mit hochkarätigen Vertretern der Branche:Mario Adorf, Iris Berben, Veronika Ferres, Dieter Hallervorden,Thomas Heinze, Thomas Kretschmann, Heiner Lauterbach, Wotan WilkeMöhring, Ulrich Matthes, Heike Makatsch, Uwe Ochsenknecht, JudithRakers, Chiara Schoras, Emilia Schüle und Johanna WokalekGestern Abend fand anlässlich der Eröffnung der Berlinale dieBERLIN OPENING NIGHT by GALA & UFA statt. Die Gastgeber des Abends,GALA-Chefredakteurin Anne Meyer-Minnemann, Nico Hofmann und WolfBauer, Co-CEOs UFA, feierten mit rund 450 Gästen und Top-Vertreternder Film-, TV- und Medienbranche den Auftakt der internationalenFilmfestspiele im Designhotel "Das Stue".Die Gästeliste war hochkarätig: Mario Adorf, Iris Berben, YvonneCatterfeld, Veronika Ferres, Jean Paul Gaultier, Alexander Fehling,Jella Haase, Dieter Hallervorden, Thomas Heinze, Thomas Kretschmann,Heiner Lauterbach, Ulrich Matthes, Julia Malik, Heike Makatsch, WotanWilke Möhring, Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller,Ulrich Noethen, Alexandra Neldel, Sara Nuru, Uwe Ochsenknecht,Josephine Preuß, Verona Pooth, Judith Rakers, Clemens Schick, ChiaraSchoras, Jochen Schropp, Emilia Schüle, Sabin Tambrea, Aylin Tezel,Johann von Bülow, Nora von Waldstätten, Kai Wiesinger und BettinaZimmermann, Tom Wlaschiha und Johanna Wokalek.Nico Hofmann und Wolf Bauer, Co-CEOs UFA: "Zum Beginn derBerlinale ist es uns erneut gelungen die Top-Kreativen und dieSchauspiel-Elite zu vereinen. Für unser Jubiläum '100 Jahre UFA' wardas ein großartiger Auftakt - besser hätte das Jahr nicht beginnenkönnen. Ganz besonderer Dank gilt Anne-Meyer Minnemann und ihrem Teamder GALA, die diese Veranstaltung erneut zu einem tollen Erfolggemacht haben."Anne Meyer-Minnemann, Chefredakteurin GALA: "Die BERLIN OPENINGNIGHT gilt inzwischen als ein Highlight der Filmfestspiele. Esspricht für sich, dass so viele wichtige Vertreter der Medienbrancheund der deutschen Schauspiel-Riege unserer Einladung gefolgt sind. Eswar eine wunderbare Party bis spät in die Nacht."Als Partner unterstützten BMW, L´Oréal Paris, Nespresso, Pommery,Triumph und Gin Mare die Veranstaltung.Bildmaterial vom Event gibt es hier zum Download hier:https://we.tl/uxst8KceyrPressekontakt:GALAPR / KommunikationTheda HarmsGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: harms.theda@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell