BERLINER MORGENPOST: Ein starker Aufschlag / Kommentar von Gudrun Mallwitz zu Polizeipräsidentin Slowik

Berlin (ots) - Kurzform: Berlins Innensenator Andreas Geiselverspricht sich von der Neubesetzung einen Neuanfang für die Polizei.Deren Image hat in den vergangenen Jahren stark gelitten, was auch anfehlendem Personal und schlechter Ausstattung lag. Unter Klaus Kandtals Polizeipräsident kam die Hauptstadtpolizei zuletzt nicht mehr ausder Kritik heraus. Es gab die Ermittlungspannen vor und nach demTerroranschlag auf dem Breitscheidplatz, den Skandal um die mitGiftstoff belasteten Schießstände und die Schlagzeilen um diePolizeiakademie. Kandt war schon da, als der Innensenator ins Amtkam, Barbara Slowik ist Geisels Kandidatin. Wie gut sie ihre Aufgabeerfüllt - daran wird auch der Innensenator gemessen werden.Der vollständige Kommentar: Ein starker erster Auftritt, denBerlins neue Polizeipräsidentin kurz nach ihrer Ernennung hinlegte.Die Juristin aus dem Bundesinnenministerium will die Berliner Polizeifit für die schwierigen Herausforderungen machen: durch eineerfolgreiche Personalgewinnung, eine bessere Verzahnung mit denanderen Ländern und dem Bund, Digitalisierung - und mit einerstärkeren Polizeipräsenz auf der Straße. Barbara Slowik kündigt eineBürgerpolizei an, die sichtbar und ansprechbar ist. Es sind klareVersprechen, die die Polizeipräsidentin am ersten Tag gibt. Daranwird sie von den 24.000 ihr unterstellten Mitarbeitern und derBerliner Öffentlichkeit gemessen werden. Auch ihr Vorgänger KlausKandt hatte sich einiges vorgenommen, konnte aber vieles nichtverbessern. Slowik hat keinen Stallgeruch. Sie ist nicht Polizistin,sie hat kein Parteibuch, aber sie ist vom Fach: Die Juristin gilt imBundesinnenministerium als Terrorismusexpertin und leitete zudem dasReferat für die IT-Steuerung unter anderem der Sicherheitsbehördendes Bundeskriminalamtes bis zur Bundespolizei. Dass sie nicht auseiner Polizeibehörde kommt, muss kein Nachteil sein. Manchmal hat manals Außenstehende einen unverstellten Blick. Innensenator AndreasGeisel verspricht sich von der Neubesetzung einen Neuanfang für diePolizei. Deren Image hat in den vergangenen Jahren stark gelitten,was auch an fehlendem Personal und schlechter Ausstattung lag. UnterKandt als Polizeipräsident kam die Hauptstadtpolizei zuletzt nichtmehr aus der Kritik heraus. Es gab die Ermittlungspannen vor und nachdem Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz, den Skandal um die mitGiftstoff belasteten Schießstände und die Schlagzeilen um diePolizeiakademie. Kandt war schon da, als der Innensenator ins Amtkam, Slowik ist Geisels Kandidatin. Wie gut sie ihre Aufgabe erfüllt- daran wird auch der Innensenator gemessen werden.