BERLINER MORGENPOST: Der richtige Mix macht es / Kommentar von Thomas Fülling

Berlin (ots) - Auf vielen Innenstadtrouten stößt der Busverkehr anseine Grenzen. Es ist also vollkommen richtig, dass der BerlinerSenat über Alternativen nachdenkt. Richtig ist auch, dass dabei jetztintensiv über den Ausbau des Straßenbahnnetzes nachgedacht wird.Dennoch ist die einseitige Festlegung allein auf einen Ausbau desTram-Netzes in der Stadt falsch. Gerade dort, wo sie aus Platzgründenkein eigenes Gleisbett hat, steht sie oft so häufig im Stau wie dieBusse. Schienen mitten auf der Straße sind zudem eine Unfallgefahrspeziell für Radfahrer. Auf besonders stark genutzten Strecken stößtauch die Tram schnell an ihre Kapazitätsgrenzen. WelchesVerkehrsmittel das Beste ist, muss im Einzelfall in fairen,ideologiefreien Verfahren untersucht werden. In der Verkehrspolitikist es wie bei guten Drinks: Der Mix macht es.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell