BERLINER MORGENPOST: In persönlicher Verantwortung / Kommentar von Andreas Abel zu Andrej Holm

Berlin (ots) - Andrej Holm steht vor den Trümmern seinerbürgerlichen Existenz, doch dafür trägt er in allererster Linieselbst die Verantwortung. Aber auch die Linke muss sich fragen,welchen Bärendienst sie nicht nur sich selbst, sondern auch ihmgeleistet hat, als sie ihn vom Wissenschaftler zum politischenBeamten machen wollte. Man hätte sich seine Akte genauer ansehensollen, räumten Linke-Spitzenpolitiker am Wochenende ein. Vor allemaber hätten sie intensiver mit ihm über seine Vita und seineGlaubwürdigkeit sprechen müssen. Der Humboldt-Universität stehenschwierige Wochen bevor. Es ist nicht sicher, dass diePersonalentscheidung in einem Prozess vor dem Arbeitsgericht Bestandhaben wird. Viele Studenten protestieren, wollen Holm behalten. Esist ehrenhaft für Sabine Kunst, dass sie eine unpopuläre Positionvertritt.Der vollständige Kommentar unter: morgenpost.de/209323155