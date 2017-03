BERLINER MORGENPOST: Das letzte Aufgebot / Leitartikl von Joachim Fahrun zum Flughafen BER

Berlin (ots) - Die Frage bleibt, ob ein Politiker-Stadtplaner denJob kann. Der selbstbewusste Engelbert Lütke Daldrup traut sich daszu, keine Frage. "Drängelbert" nennen sie ihn im Rathaus. Er machtgerne Druck, um weiter zu kommen. Dass er dabei nicht als großerKommunikator glänzt, wird sich hoffentlich am BER nicht als Problemerweisen. Müller holte ihn einst aus Thüringen zurück, um denWohnungsbau voranzutreiben. Wie groß sein Verdienst daran wirklichist, darüber kann man diskutieren. Als neuer BER-Chef muss der LütkeDaldrup die Entrauchungsanlage, Sprinkler und Türen nicht selberumbauen und neu programmieren. Er muss dafür sorgen, dass dieMenschen, die so etwas können, Schritt für Schritt die Problemelösen. Er muss das Hick-Hack in der Chefetage beenden, damit endlichalle an einem Strang ziehen. Lütke Daldrup ist das letzte Aufgebotfür den BER.Der vollständige Leitartikel unter: morgenpost.de/209848113Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell