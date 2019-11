BERLINER MORGENPOST: Ein kluges Urteil / Leitartikel von Philipp Neumann zum Hartz-IV-Urteil

Berlin (ots) - Kurzform: Minister Heil sollte sich bei der Reform der Gesetzeeng an die Vorgaben der Richter halten. Sollte er mehr als die betroffenenParagrafen verändern wollen, öffnet er die Büchse der Pandora. Eine Diskussionüber eine komplette Reform von Hartz IV würde nicht nur neuen Ärger in die großeKoalition tragen. Ein Zurückdrehen von Hartz IV würde vielmehr ein erfolgreichesSystem beschädigen, dessen arbeitsmarktpolitische Wirkung nach 15 Jahrenallgemein anerkannt ist.Der vollständige Leitartikel: Wer gedacht hat, dass das Bundesverfassungsgerichtdas komplette Hartz-IV-System kippen würde, den hat das Urteil aus Karlsruheenttäuscht. Sanktionen für Langzeitarbeitslose sind möglich, sie müssen aberweniger hart und etwas flexibler ausfallen als bisher. Das ist die Aufgabe, diedas höchste deutsche Gericht Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mitgegeben hat.Er muss sich nun an die Überarbeitung der bestehenden Regeln machen. Diepolitische Debatte um diese Reform wird ab sofort leidenschaftlich geführtwerden. Die Richter haben klargemacht, dass der Staat für seine Leistungen anarbeitslose Menschen eine Gegenleistung erwarten kann. Wer in einer NotlageUnterstützung bekommt, muss dabei mithelfen, dass er aus dieser Notsituationwieder herauskommt. Dieses Prinzip des Förderns und Forderns, das mit denHartz-Gesetzen etabliert wurde, haben die Richter bestätigt. Hartz IV kannbleiben - aber eben nicht unverändert. Die Entscheidung ist richtig. Sieberücksichtigt, dass Langzeitarbeitslose am Existenzminimum leben und esbesonders heikel ist, ihnen diese ohnehin geringen staatlichen Leistungen zukürzen. Auch kann eine besonders harte und lange Kürzung die Lage desBetroffenen eher verschlimmern - etwa wenn er deshalb seine Wohnung verliert.Die erzieherische Wirkung der Sanktionen würde dann ins Gegenteil verkehrt.Andererseits können die vielen arbeitenden Menschen, die diese staatlichenLeistungen jeden Monat mit ihrem Steuergeld finanzieren, erwarten, dassHartz-IV-Empfänger sich stets bemühen, auf eigenen Füßen zu stehen. Dazu gehörtder Druck auf Arbeitslose, eben doch einen Job anzunehmen, wenn er zumutbar ist.Genau diese "Pflicht zur Mitwirkung" hat das Verfassungsgericht betont. DieRichter haben klargemacht, dass der Staat sogar das Existenzminimum kürzen kann,damit ein Arbeitsloser gezwungen ist, seine hilfsbedürftige Situation zuüberwinden - um dann wieder eine menschenwürdige Existenz führen zu können. DasGericht hat damit all jenen einen Korb gegeben, die die Sanktionen ganzabschaffen wollen. Wer wie der Armutsforscher Christoph Butterwegge die Strafenals "Rohrstockpädagogik des vergangenen Jahrhunderts" bezeichnet, vergisst, dassSozialleistungen von anderen Bürgern finanziert werden müssen. Gerade Menschenmit kleinem Einkommen haben ein feines Gespür dafür, was mit ihrem Geldgeschieht, wann staatliche Leistungen für andere gerechtfertigt sind und welcheGegenleistungen die Empfänger dafür erbringen müssen. Dass ein Leben vonHartz-IV-Leistungen nicht einfach ist, versteht sich von selbst. Viele Menschenkommen unfreiwillig in eine solche Notlage. Auch sind die Fähigkeiten derArbeitslosen zur Mitwirkung von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Die Richterwaren deshalb so klug, die mangelnde Flexibilität der geltenden Gesetze zukritisieren. Leistungen pauschal und für einen festgelegten Zeitraum zu kürzen,wird nicht jedem Langzeitarbeitslosen gerecht. Dass die Politik hiernacharbeiten muss, ist gut. Dass Hartz IV dadurch komplizierter wird, gehörtleider dazu. Die Mitarbeiter in Jobcentern müssen künftig noch individueller aufdie Situation der Langzeitarbeitslosen eingehen. Minister Heil sollte sich beider Reform der Gesetze eng an die Vorgaben der Richter halten. Sollte er mehrals die betroffenen Paragrafen verändern wollen, öffnet er die Büchse derPandora. Eine Diskussion über eine komplette Reform von Hartz IV würde nicht nurneuen Ärger in die große Koalition tragen. Ein Zurückdrehen von Hartz IV würdevielmehr ein erfolgreiches System beschädigen, dessen arbeitsmarktpolitischeWirkung nach 15 Jahren allgemein anerkannt ist.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell