BERLINER MORGENPOST: Die italienische Lunte - Leitartikel von Michael Backfisch

Berlin (ots) - Man darf sich keine Illusionen machen: Die neueitalienische Übergangsregierung unter dem Wirtschaftsprofessor CarloCottarelli wird nicht lange halten. Im Herbst wird es Neuwahlengeben. Und bis dahin werden politische Krawallmacher den Ton angebenund das Land in eine Dauer-Kampagne stürzen.Die Anti-Establishment-Bewegung Fünf Sterne und die rechts außenangesiedelte Lega haben sich bereits auf Staatspräsident SergioMattarella eingeschossen. Der hatte den beidenMöchtegern-Koalitionsparteien den Wunschkandidaten für das Amt desFinanzministers vermasselt.Fünf Sterne und Lega haben kein Programm, wie Italiens Wirtschaftwieder auf Touren kommt und der immens hohe Schuldenberg abgetragenwerden kann. Beide sind in erster Linie Anti-System-Parteien. Siewettern gegen Institutionen wie den Staatspräsidenten oder die EU.Das Bedauerliche ist, dass diese Linie beim Wahlvolk zieht, zumal siemit einer hemmungslosen Spendierhosen-Politik einhergeht.Es ist daher zu befürchten, dass Fünf Sterne und Lega im Herbsteine noch größere Mehrheit einfahren. Damit ist jedoch ein steilerAnstieg von Italiens Defizit programmiert. Das Gespenst einerüberbordenden Verschuldung, das die Nerven der EU in derGriechenlandkrise über Gebühr strapaziert hatte, ist zurück.Fünf Sterne und Lega bieten eine fatale Mischung ausFreibier-Mentalität und Sündenbock-Reflexen. Schuld an deritalienischen Misere haben demnach Brüssel und die Pfennigfuchser ausBerlin. Sollte eine neue Populisten-Regierung ihren Kursdurchpeitschen, würde sie einen Schuldenkollaps riskieren.Die Dauerkrise in Rom belastet die europäische Gemeinschaft - sieist eine neue Lunte für die zerbrechliche Finanz-Stabilität.