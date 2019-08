BERLINER MORGENPOST: Das ist unprofessionell / Kommentar von Alexander Dinger zum Streit im Senat um Abschiebungen

Berlin (ots) - Beim Thema Abschiebungen leistet sich Berlin einunprofessionelles Hin und Her. Erst dürfen PolizistenFlüchtlingsheime betreten, dann untersagt ihnen die Sozialsenatorinden Zutritt. Weil mehrere Beamte bereits Anzeigen bekamen, lenkteInnensenator Andreas Geisel ein und setzte Abschiebungen damit quasiaußer Kraft. Nachdem der Bund mit einer neuen Gesetzgebung dieerleichtert hat, kehrt die Innenverwaltung wieder zu ihrer altenWeisung zurück. Die Sozialsenatorin bleibt wiederum bei ihrerAuffassung.Nun ist für die rot-rot-grüne Koalition genau das eingetreten, wasman vermeiden wollte. Es existieren unter einem Dach zweiAuffassungen. In der Realität bedeutet das, dass Polizisten nun aufHeimleiter treffen, die ihnen den Zutritt verwehren könnten. Ginge esnach den jeweiligen Vorgesetzten, hätten sogar beide Recht.Um es ganz klar zu sagen: Die Politik trägt hier einen Streit aufdem Rücken von Betroffenen aus. Betroffen sind Polizisten, diegeltendes Recht umsetzen, aber trotzdem mit Anzeigen rechnen müssen.Betroffen sind Heimleiter, die, würden sie der Polizei Zutrittgewähren, eine Weisung ihrer obersten Chefin missachten. Undbetroffen sind nicht zuletzt die Geflüchteten selbst, die in einempsychischen Ausnahmezustand auf eine offenbar unklare Rechtslagetreffen.Bei diesem Streit offenbart sich aber auch, wie es um dieKoalition in Berlin steht. Innensenator Geisel hat die undankbareAufgabe, geltendes Recht umzusetzen. Das passt dem linkenKoalitionspartner nicht. Sozialsenatorin Elke Breitenbach spieltlieber über Bande und versucht, den Partner in die Enge zu treiben.Zur Erinnerung: Als es bei den Koalitionsverhandlungen 2016 um dieVerteilung der Ressorts ging, wollten weder Linke noch Grüne daskonfliktbeladene Innenressort haben.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell