BERLINER MORGENPOST: Das ist genau der richtige Weg - Kommentar von Alexander Dinger

Berlin (ots) - Die neue Imagekampagne der Berliner Polizei trifftgenau den richtigen Ton. Damit korrigiert die Behörde ihren Kurs, derin der letzten Zeit häufiger mal flapsig, aber seltener ernsthaftwar.Dass die Behörde bei ihrer Kampagne auf echte Polizistinnen undPolizisten zurückgreift, ist richtig und eine echte Wertschätzung fürdie Kollegen. Zum einen steigert das die Akzeptanz nach innen und zumanderen die Glaubwürdigkeit nach außen.Denn eine Behörde ist nur so gut, wie seine Mitarbeiter. Fühlendie sich nicht wertgeschätzt, nützen alle anderslautenden Bekundungender Politik nichts. Gerade in diesem Bereich muss diezusammengesparte Hauptstadtpolizei noch einen weiten Weg zurücklegen.Aber es gibt erste Zeichen der Besserung: Es werden wieder mehrBeamte eingestellt, die Besoldung und Zulagen steigen moderat und derInvestitionsstau soll sukzessive abgebaut werden.Damit die Polizei aber künftig besser aufgestellt ist, braucht sievor allem Nachwuchs, den sie nach Berlin locken muss. Es ist diezentrale Herausforderung für Barbara Slowik. Denn Berlin konkurriertmit anderen Bundesländern, die besser bezahlen und wo der Jobentspannter ist.Ein Pfund, mit dem Berlin wuchern kann, ist die spannende Arbeit.Keine andere Polizeibehörde in Deutschland hat da mehr zu bieten. Dasist etwas, auf das man stolz sein kann.