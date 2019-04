BERLINER MORGENPOST: Der ideale Populist / Kommentar von Stefan Scholl

Berlin (ots) - Wolodymyr Selenskyj war ein begnadeter und einpolitischer Clown. Aber in dem Augenblick, in dem der populärsteHumorist der Ukraine selbst in die Politik ging, wurde erzwangsläufig Populist. Ein idealer Populist, der nette Kerl vonnebenan zwischen lauter Schmiergeld-Paten. Die Ukrainer, die ihn, denClown, gewählt haben, stimmten dabei vor allem gegen alle anderen.Dabei widersprechen sich die politischen Ansichten seiner Anhängerheftig. In welche Richtung der Präsident Selenskyj sich auch bewegt,jeder seiner Schritte wird seine Popularität schwächen, Anhänger inGegner verwandeln. Der Staatschef Selenskyj könnte sich schon baldauf die Bühne seiner Comedyshow zurücksehnen. Aber wird dann nochjemand über seine Witze lachen?Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell