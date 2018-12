BERLINER MORGENPOST: Ein guter Kompromiss / Kommentar von Isabell Jürgens

Berlin (ots) - "Berlin wird Vorreiter unter den Bundesländern" -zumindest bei der Anhebung des Mindestlohns bei der Vergabe vonöffentlichen Aufträgen. So hat es Wirtschaftssenatorin Ramona Pop(Grüne) am Donnerstag verkündet. Noch im Sommer hatte sie einenMindestlohn von mindestens 10,20 Euro vorgeschlagen, SozialsenatorinElke Breitenbach (Linke) dagegen 12,63 Euro im Gesetz verankernwollen - das wären rund 40 Prozent mehr als bisher. Nun also derKompromiss: Das geforderte Mindestentgelt steigt um 25,5 Prozent -von neun auf 11,30 Euro je Stunde. Natürlich wäre es schön, wenn alleBerliner für ihre Arbeit mindestens 12,63 Euro erhielten - dieSchwelle, die erforderlich ist, damit die Betroffenen im Alter eineRente oberhalb der Grundsicherung bekommen. Doch das hätte vielekleine Firmen von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell