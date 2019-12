BERLINER MORGENPOST: Das geht nach hinten los / Leitartikel von Jörg Quoos zum Umweltbundesamt

Berlin (ots) - Darf's ein bisschen mehr sein? Bürger, die morgens dieNachrichten lesen, müssen sich in diesen Tagen nicht um niedrigen Blutdrucksorgen. Für besseren Klimaschutz sollte die Dieselsteuer um 70 Cent steigen, diePendlerpauschale ganz abgeschafft werden. So steht es in einem internen Papierdes Umweltbundesamtes. Die Vorschläge sind nicht hilfreich beim Umsteuern in derKlimapolitik. Im Gegenteil. Die Forderungen mögen der reinen Lehre entsprechen,aber verkennen eine wichtige Grundregel der Demokratie: Eine Politik, die derBürger nicht akzeptiert, ist kontraproduktiv und ohne Chance. So läuft diePolitik Gefahr, immer mehr Menschen endgültig in die Arme politischerBauernfänger zu treiben. Und die denken überhaupt nicht ans Klima, sondern anden eigenen Machtzuwachs.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4460385OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell