BERLINER MORGENPOST: Der falsche Fokus - Kommentar von Dominik Bath zur Digitalisierung in Berlin

Berlin (ots) - Es gibt genügend Beispiele, die zeigen, welcheChancen, aber auch welche Risiken der digitale Wandel mit sichbringt. Bei dem Großteil der Berlin Firmen sind dieDigitalisierungsbemühungen noch am Anfang.Das ist so, weil es kleinen Betrieben schwerer fällt, für diesewichtige Zukunftsaufgabe neben dem Tagesgeschäft Personalabzustellen. Insofern ist der Gedanke von Wirtschaftssenatorin RamonaPop, kleinere Firmen bei der Digitalisierung stärker an die Hand zunehmen, durchaus richtig.Allerdings gibt es nach der Kritik durch den Landesrechnungshofberechtigte Zweifel, ob dafür die Gründung eines neuenLandesunternehmens - der Digitalagentur - der beste Weg ist. Gelingtder Senatorin dafür keine schlüssige Begründung, wird sie ihr Projektbegraben müssen.Viele Argumente, was ausgerechnet das Land dazu befähigt,Unternehmen beim digitalen Wandel beraten zu wollen, dürfte diePolitik ohnehin nicht finden. Die eigene Verwaltung jedenfallsliefert dafür noch keine schlüssigen Anhaltspunkte. Der Weg, Ämterund Behörden fit für die digitale Zukunft zu machen, wird noch weitsein. Darauf aber sollte sich die öffentliche Hand konzentrieren.