BERLINER MORGENPOST: Ein fairer Prozess in Spanien? / Kommentar von Ralph Schulze zu Puigdemont

Berlin (ots) - Kurzform: Der Vorwurf ist kaum aufrechtzuerhalten,dass in Spanien kein fairer Prozess möglich sein soll. Abervielleicht ist diese Behauptung auch nur vorgeschoben, um davonabzulenken, dass Puigdemont ein eigenes Verständnis von Gerechtigkeithat - eines, in dem die Rebellion gegen spanische Gesetze zurechtmäßigem Handeln hingebogen wurde. Tatsache ist: Dass PuigdemontSpaniens Verfassung mit Füßen trat, bestreitet nicht einmal erselbst. Schließlich gehörte diese Missachtung zum Kern seinerAbspaltungsbeschlüsse. Ob dieser Aufstand nun den spanischenStraftatbestand der Rebellion erfüllt, der im Prinzip auf Putschistenzielt, oder ob es sich um Ungehorsam und Rechtsbeugung handelt - daswird jene spanische Strafkammer abwägen müssen, die bei einerAuslieferung über Puigdemonts Zukunft zu urteilen hat. Unabhängig vomProzessausgang sollte nur klar sein: Der Konflikt in Katalonien wirdsich nicht gerichtlich lösen lassen, sondern nur mit politischemDialog.Der komplette Kommentar: Erwartet Carles Puigdemont in Spanienein fairer Prozess, sollte Deutschland ihn ausliefern? Nein, sagendie Anhänger des katalanischen Separatisten, dem Rebellion undVeruntreuung vorgeworfen wird. Über Spanien liege noch der Schattender 1975 untergegangenen Diktatur. Auf Puigdemont warte einpolitischer Schauprozess. Stimmt das? Freiheit und Rechtsgarantieneiner Gesellschaft lassen sich durchaus messen. Zum Beispiel mit demangesehenen Demokratieindex der Zeitschrift "Economist", derBürgerrechte und Pluralismus bewertet. Dort befindet sich Spanien inguter europäischer Gesellschaft im Mittelfeld auf Platz 17.Deutschland ist 13., Frankreich 24. und Belgien, wo sich Puigdemontlange wohl und vor der Justiz sicher fühlte, steht an 35. Stelle. Diemeisten der 6000 spanischen Richter leisten ordentliche Arbeit. Siebewiesen bei der Aufarbeitung Hunderter SchmiergeldskandaleHartnäckigkeit und Unabhängigkeit. Die meisten Ermittlungen betrafendie regierende konservative Partei. Dies spricht nicht dafür, dassdie Justiz der Regierung in Madrid zu Diensten ist. Der Vorwurf istsomit kaum aufrechtzuerhalten, dass in Spanien kein fairer Prozessmöglich sein soll. Aber vielleicht ist diese Behauptung auch nurvorgeschoben, um davon abzulenken, dass Puigdemont ein eigenesVerständnis von Gerechtigkeit hat - eines, in dem die Rebellion gegenspanische Gesetze zu rechtmäßigem Handeln hingebogen wurde. Tatsacheist: Dass Puigdemont Spaniens Verfassung mit Füßen trat, bestreitetnicht einmal er selbst. Schließlich gehörte diese Missachtung zumKern seiner Abspaltungsbeschlüsse. Ob dieser Aufstand nun denspanischen Straftatbestand der Rebellion erfüllt, der im Prinzip aufPutschisten zielt, oder ob es sich um Ungehorsam und Rechtsbeugunghandelt - das wird jene spanische Strafkammer abwägen müssen, die beieiner Auslieferung über Puigdemonts Zukunft zu urteilen hat.Unabhängig vom Prozessausgang sollte nur klar sein: Der Konflikt inKatalonien wird sich nicht gerichtlich lösen lassen, sondern nur mitpolitischem Dialog.