BERLINER MORGENPOST: In der eigenen Stadt abgehängt - Kommentar von Joachim Fahrun

Berlin (ots) - Berlins Weg zur internationalen Metropole,verbunden mit enormem Zuzug, steigenden Mieten und anderen Preisensowie insgesamt einer spürbaren Fülle in der Stadt, wird von vielenBürgern skeptisch betrachtet.Was haben wir davon, fragen sich viele. Und wer dann bei der Suchenach einer neuen Wohnung mit Hunderten anderen Bewerber konkurriertoder sich für 13 Euro pro Monat und Quadratmeter im Neubau einmietensoll, für den wird dieser Aspekt der schönen neuen Weltstadt schnellzur Existenzfrage, selbst wenn er gar nicht arm ist. Dagegen ist derNerv in der übervollen S-Bahn oder der Regel-Stau im Berufsverkehrfast zu vernachlässigen.Die meisten Landespolitiker reden also an einem großen Teil derBevölkerung vorbei, wenn sie die Erfolgsgeschichte Berlins und dieAttraktivität für Touristen und Zuzügler nur preisen, ohne wirklichauf die Sorgen der Alteingesessenen einzugehen.Senat und Koalition stehen unter Druck. Sie müssen schnellstensdie Administration den neuen Anforderungen anpassen, dasVerkehrssystem modernisieren, neue Kitas und Schulen einrichten undvor allem: leistbaren Wohnraum schaffen und Mietsteigerungenbegrenzen. Nur so lässt sich das verbreitete Gefühl zurückdrängen, inder eigenen Stadt nicht mehr dazuzugehören.