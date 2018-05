BERLINER MORGENPOST: Der dritte Mann - Kommentar von Walter Bau

Berlin (ots) - Dass die Wahlsieger von der Fünf-Sterne-Bewegung(M5S) und der Lega einen politisch unerfahrenen Jura-Professor an derSpitze ihrer Koalition installieren wollen, lässt nichts Guteshoffen. Conte wäre nicht mehr als ein Strohmann der beiden starkenFiguren des neuen Bündnisses in Rom.Luigi Di Maio, dessen populistische Fünf-Sterne-Bewegung alsstärkste Partei aus den Wahlen hervorging, und Matteo Salvini, dermit der fremdenfeindlichen Lega immer mehr an Zustimmung gewinnt,blockierten sich in der Frage des Premiers gegenseitig - und einigtensich auf Conte als dritten Mann. Die Fäden aber werden die beidenParteichefs ziehen.Vor allem in der Finanz- und Sozialpolitik tun sich M5S und Legamit vollmundigen Ankündigungen hervor: weniger Steuern,Mindesteinkommen, früheres Rentenalter. Zusätzliche Kredite zurFinanzierung von Wahlgeschenken jedoch würden das hochverschuldeteLand Richtung Staatsbankrott driften lassen - ein Alarmzeichen fürdie gesamte EU. Die Mahnungen und Warnungen aus Brüssel - und auchaus Berlin - werden immer lauter.Das aber dürfte der neuen Regierung eher in die Karten spielen.Die EU gilt für viele Italiener als die Schuldige an der Misere.Tadel aus Brüssel und Berlin gleicht für italienische Politiker einemRitterschlag.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell