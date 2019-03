BERLINER MORGENPOST: Ab auf die Marktplätze! / Tim Braune über den letzten Vertrauensbonus der Volksparteien

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Auf dem Marktplatz im brandenburgischen Eberswaldewaren am Donnerstag Gloria und Elend der SPD mit Händen zu greifen.Während Vizekanzler Olaf Scholz und Europa-Spitzenkandidatin KatarinaBarley sich darüber freuten, dass zur Mittagszeit 50 Rentner nicht imnahe gelegenen Discounter oder im angrenzenden Café verschwanden,sondern den Weg zu ihnen an die Bierbänke fanden, schwärmten lokaleGenossen mit feuchten Augen vom Besuch Willy Brandts in der Stadt vorfast 30 Jahren. Als der frühere Kanzler und FriedensnobelpreisträgerAnfang März 1990 kurz vor der ersten freien Volkskammerwahl inEberswalde eine Rede gehalten hatte, kamen die Menschen in Scharen.Gute alte Zeiten. Seit Gerhard Schröders Wahlsieg 1998 hat die SPDmehr als zehn Millionen Wähler verloren. Aber auch die Union ist vonihren Glanzzeiten weit entfernt. Die Anziehungskraft derVolksparteien hat rapide nachgelassen. Das ist kein originellerBefund. Neu ist, dass es Hoffnung gibt.Gerade hat die Bertelsmann Stiftung die Meinungsforscher vonAllensbach losgeschickt, um die Bürger zu befragen, was sie von denVolksparteien halten. Und so schlecht sind die Befunde in wildenZeiten von Trump, Brexit & Co. gar nicht. Mehr als 76 Prozentbefürchten, dass in einem zersplitterten Parteiensystem dieRegierungsbildung schwerer wird. Fast jeder Zweite aber wünscht sichklare Verhältnisse im Bundestag. Und knapp 64 Prozent der Befragtenfinden Parteien gut, die sich nicht um Einzelinteressen, sondern umdie ganze Gesellschaft kümmern. Für CDU, CSU und SPD ist die Messealso nicht gelesen, der Untergang der GroKo kein Naturgesetz.Seit die Sozialdemokraten sich, zumindest rhetorisch, desHartz-IV-Erbes von Schröder entledigt haben, mit ihrem Konzept füreinen vorsorgenden Sozialstaat und eine Grundrente für MillionenArbeitnehmer, die 35 Jahre oder länger malocht, aber zu wenig Geld imAlter haben, vorgeprescht sind, liefern sich die Koalitionspartnerwieder einen harten Wettbewerb um die Lösungen der Zukunft. Auch wennsie bei Klimaschutz und Internetgesetzen noch nicht so schlau undschnell sind, wie die Jüngeren es sich lautstark wünschen.Annegret Kramp-Karrenbauer, die Kanzlerin im Wartestand, schlägtin Sachen Europa oder Zuwanderung nationalere Töne an, um sich vonAngela Merkel abzugrenzen. Das zusammengenommen könnte dabei helfen,die AfD langfristig wieder kleiner zu kriegen. Bei den Landtagswahlendürfte die neue Ernsthaftigkeit der Volksparteien noch nichtfruchten. In Sachsen könnten die Rechtspopulisten triumphieren undeine Regierungsbildung der demokratischen Mitte auf eine harte Probestellen. Aber auch dort zeigen 16 Prozent für die Grünen in einerUmfrage, dass die politischen Verhältnisse in Bewegung sind wieselten.Für die SPD stellt sich bei den Landtagswahlen vor allem inThüringen und Sachsen die Existenzfrage. Dort gibt es - wie in Bayernauch - Landstriche, in denen die SPD nicht mehr präsent ist. SchwacheWahlergebnisse verschärfen die Lage, weil es weniger Geld aus derParteienfinanzierung gibt. Statt sich selbst zu bedauern, krempeltdie SPD im Bundestag jetzt die Ärmel hoch, mietet Busse und schwärmtaus, um gezielt in kleinen und mittelgroßen Städten wie Eberswaldemit enttäuschten Bürgern ins Gespräch zu kommen. Das mag bei 50Besuchern lächerlich wirken. Wenn jeder von ihnen zehn Freunden undBekannten davon erzählt, dass Politiker wie Barley oder Scholzdurchaus wissen, wovon sie reden, kann diese stille Post der SPD undder Politik insgesamt dabei helfen, wieder auf die Beine zu kommen.