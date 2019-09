BERLINER MORGENPOST: Zielkonflikt im Klimaschutz / Kommentar von Joachim Fahrun zum Kohleausstieg in Berlin

Berlin (ots) - Kurzform: Eine große Hürde zur grünen Fernwärme inBerlin ist hausgemacht. Dreimal mehr Wohnungen als heute müsstenjedes Jahr wärmegedämmt werden, um den Verbrauch zu senken. Wie dasunter den Bedingungen des Mietendeckels und einer genervtenImmobilienwirtschaft gelingen soll, ist das Geheimnis derrot-rot-grünen Strategen in der Koalition. Dass energetischeSanierungen vom Mietenstopp ausgenommen sein sollen, macht die Sachenur wenig besser. Immer noch müsste sich jeder Bauherr seine Anträgevon nicht vorhandenen Beamten genehmigen lassen. Das werden sie nichtim nötigen Umfang tun. Rot-Rot-Grün ist in einem klassischenZielkonflikt gefangen. Für ambitionierten Klimaschutz ist das keinegute Grundlage.Der vollständige Kommentar: Kraftvolles Voranschreiten beimKlimaschutz ist leicht gefordert. Wenn es aber konkret wird, gibt esviele Hürden. Denn anders als Fernflüge oder spritschluckende Autossind warme Wohnungen nicht verzichtbar. Insofern hat BerlinsUmweltsenatorin recht. Endlich wird über die für das Klima wirklichwichtigen Fragen geredet. In Berlin und anderen Städten geht es ebennicht in erster Linie um Ökostrom oder nicht, sondern um die Gebäude,die für Heizung und Warmwasser 60 Prozent der Energie verbrauchen.Das Suchen nach Wegen zu einer grünen Fernwärme ist also völligrichtig. Dass daneben die vielen privaten Ölheizungen ersetzt werdenmüssten, steht auf einem anderen Blatt. Aber die Studie vonVattenfall und Senat zeigt: Ohne den fossilen Energieträger Gas gehtes nicht, wenn die 1,3 Millionen Wohnungen am Fernwärmenetz wohligtemperiert bleiben sollen. Erneuerbare Alternativen bringen in Berlinnicht genug. Auch wenn das den Bund nicht aus der Pflicht entlässt,den Ausbau von Windrädern und Sonnenkollektoren wieder in Gang zusetzen. Eine große Hürde zur grünen Fernwärme in Berlin ist aberhausgemacht. Dreimal mehr Wohnungen als heute müssten jedes Jahrwärmegedämmt werden, um den Verbrauch zu senken. Wie das unter denBedingungen des Mietendeckels und einer genervtenImmobilienwirtschaft gelingen soll, ist das Geheimnis derrot-rot-grünen Strategen in der Koalition. Dass energetischeSanierungen vom Mietenstopp ausgenommen sein sollen, macht die Sachenur wenig besser. Immer noch müsste sich jeder Bauherr seine Anträgevon nicht vorhandenen Beamten genehmigen lassen. Das werden sie nichtim nötigen Umfang tun. Rot-Rot-Grün ist in einem klassischenZielkonflikt gefangen. Für ambitionierten Klimaschutz ist das keinegute Grundlage.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell