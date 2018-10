BERLINER MORGENPOST: Zeichen der Missachtung - Kommentar von Alexander Dinger zum skandalösen Umgang der Polizeiführung mit den maroden Wachen

Berlin (ots) - Dass die Wachen der Berliner Polizei und Feuerwehrmarode sind, ist lange bekannt. Der Umgang der Führungsebene mitdiesem Problem ist skandalös und ein Zeichen der Missachtung. Dabeikönnten schon kleinste Gesten den Unmut vor Ort dämpfen.Der aktuellste Fall spielt einer maroden Wache in Lichterfelde.Dort werden die Beamten davor gewarnt, das Leitungswasser alsTrinkwasser zu benutzen. Laut Gewerkschaft der Polizei (GdP) istzugesagt worden, den Beamten Wasser zur Verfügung zu stellen. Das seinoch nicht geschehen, weshalb die Gewerkschaft nun selbst Wasser nachLichterfelde bringen will.Sicher kann weder die Polizei noch die Verwaltung etwas für diezum Teil marode Berliner Gebäudestruktur. Hier aber geht es um dieverheerende Symbolik: Warum kann nicht irgendein Chef aus dermächtigen Führungsstruktur der Behörde oder der Verwaltung einfach 50Euro in die Hand nehmen und ein paar Wasserkästen kaufen - alsZeichen der Fürsorge?Mit dem gleichen Schlendrian schaffte man es über Monate auchnicht, das braune Wasser in einer Wache an der Friesenstraßeabzustellen. Auch dieser Fall wurde von der Behördenleitung und denGrundstückeigentümern heruntergespielt. Weil es drängendere Themengebe, hieß es. Aber auch hier wird erneut ein Zeichen der Missachtunggesetzt.Wer so mit den Polizisten umgeht, hat nicht verstanden, dassVertrauen und Zufriedenheit die wichtigsten Währungen sind. Nur dannläuft der Laden.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell