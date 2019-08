BERLINER MORGENPOST: Worthülsen statt Verkehrswende - Kommentar von Martin Nejezchleba

Berlin (ots) - 600 Meter Radweg in 400 Werktagen. So lange solllaut einer Ausschreibung der Senatsverwaltung für Verkehr auf derHeerstraße gebaut werden.Ja, das ist genau jenes Ressort, dessen Senatorin Regine Günther(Grüne) in "wenigen Jahren" den Verbrennungsmotor aus Berlinverbannen, die Mobilität umkrempeln will, samt Vision Zero,E-Mobility, City-Maut. Alles schöne Wortgebilde. Oder genauer:Worthülsen. Leere.An der Zurückdrängung des Autos aus der Stadt gibt es viel Kritik.Hier helfen Zahlen, um die Realität hinter den Emotionen zu erkennen.Zwei Beispiele von vielen: 1,3 Personen sitzen durchschnittlich ineinem fahrenden Auto. 7100 Kilometer lang wäre die Schlange, wenn manalle Berliner Autos aneinanderreiht. Kurz: der blanke Irrsinn. Derrot-rot-grüne Senat will ihn beenden.Nur scheint er an den eigenen Zielen zu scheitern. Ein Jahr nachEinführung des hochgelobten Mobilitätsgesetzes ist wenig umgesetzt.Es ist noch nicht einmal gelungen, zu katalogisieren, wie desolat derZustand der Radwege ist.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell