BERLINER MORGENPOST: Woidke ist am Zug - Leitartikel von Jens Anker zur Regierungskrise in Brandenburg

Berlin (ots) - Mit dem überraschenden Rücktritt desWirtschaftsministers Albrecht Gerber (SPD) hat sich dieRegierungskrise der Landesregierung in Brandenburg verschärft. Siesteht ohnehin schon wegen der gescheiterten Kreisgebietsreform imvergangenen Jahr und dem derzeitigen Pharmaskandal um den Verkaufillegaler Medikamente gehörig unter Druck.Der Rücktritt des Wirtschaftsministers, so nachvollziehbar er ausfamiliären Gründen auch ist, öffnet der Landesregierung umMinisterpräsident Dietmar Woidke (SPD) nun eine weitere Flanke zurUnzeit.Seit einiger Zeit schon taumelt die SPD durch den politischenRaum, mit Blick auf die schwindende Wählergunst ratlos wie dieBundespartei. Mit der Absage der Kreisreform ist ihr das bis dahinbeherrschende Thema abhanden gekommen, ein neues noch nicht gefunden.Allein die gute wirtschaftliche Entwicklung im Land verschafft ihrSpielraum. Die sprudelnden Steuereinnahmen sollen für schnellesInternet, Bildung und gute Infrastruktur ausgegeben werden,versprechen die Sozialdemokraten. Doch das braucht Zeit, die derMinisterpräsident und seine Mitstreiter nicht haben.Die Linkspartei muss sich zunächst mit den Folgen desPharmaskandals auseinandersetzen. Gesundheitsministerin Diana Golze(Linke) ist wegen der undurchsichtigen und möglicherweise zunachlässigen Aufarbeitung des Skandals in ihrem Hause kaum im Amt zuhalten. Das trifft die Partei umso mehr, als Golze als kommendeSpitzenkandidatin für die Landtagswahl galt.Ob Ministerpräsident Woidke das Ruder für die in Brandenburg sosiegverwöhnte SPD noch einmal herumreißen kann, werden die nächstenWochen entscheiden. Doch dazu sind mutige, auch personelleVeränderungen nötig, um den im Sand feststeckenden rot-rotenRegierungswagen wieder ins Rollen zu bringen. Woidke ist am Zug.