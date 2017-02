BERLINER MORGENPOST: Wo bleibt die Bildungsrendite? / Kommentar von Gilbert Schomaker

Berlin (ots) - Das Statistische Bundesamt gab am Mittwoch eineZahl bekannt: 8500 Euro kostete 2014 im Durchschnitt die Ausbildungeines Schülers das Land Berlin. Das waren 2000 Euro mehr als imBundesvergleich. Berlin investiert also deutlich mehr in die Bildung.Allerdings offenbar ohne nachhaltigen Erfolg. Die neueVergleichsstudie Vera 3, die Drittklässler auf ihre Kompetenzen inMathematik und Deutsch prüft, zeigt große Mängel. Zur Erinnerung: DieSPD verantwortet seit Jahrzehnten die Bildung in Berlin. Und seitJahrzehnten wird immer mehr Geld in Schulen und auch dieKindertagesstätten gesteckt. Eigentlich müsste der Finanzsenator beiseiner Kollegin mal nachfragen, wieso aus dem vielen Geld so wenigBildungsrendite herauskommt.Der ganze Kommentar unter www.morgenpost.de/209546579Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell