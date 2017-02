BERLINER MORGENPOST: Wir müssen zusammenrücken / Kommentar von Joachim Fahrun zu Grundstückspreisen

Berlin (ots) - Sicher ist, dass es von privater Seite keinengünstigen Neubauwohnraum in Berlin geben wird. Schon die Spekulationmit Grundstücken wird die Preise in solche Höhen treiben, die mitMietwohnungen kaum zu refinanzieren sind. Selbst beim Einsatz allerInstrumente gegen die Spekulation unterhalb der kaum durchsetzbarenEnteignung wird man die Folgen der Knappheit kaum mildern können.Umso dringender muss die Stadt selbst ihre Flächen mobilisieren unddort bezahlbare Wohnungen schaffen. Die Traufhöhe sollte nicht längerMaßstab sein. Zu Ende gehen auch die Zeiten, in denen Mieter ihreAutos für schmales Geld auf öffentlichen Grundstücken abstellendürfen. Die Menschen werden zusammenrücken müssen, wenn sie überhauptin der Innenstadt bleiben wollen.Der vollständige Kommentar unter: morgenpost.de/209715285Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell