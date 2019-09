BERLINER MORGENPOST: Wir brauchen mehr Kontrollen / Kommentar von Christine Richter zu E-Scootern

Berlin (ots) - Manch einer möchte die E-Scooter am liebstenverbieten. Das ist der falsche Weg, weil die E-Scooter eine moderne,eine klimafreundliche Art sind, sich durch die Stadt zu bewegen.Interessant auch, dass sehr viele Touristen die E-Scooter benutzen.Früher haben sie sich, wie man das als Tourist so macht, die Füßewund gelaufen, nun rollen sie durch Berlin. Warum sollte man ihnendas verbieten, wenn die Regeln eingehalten werden? Denn das ist dieVoraussetzung für ein funktionierendes Miteinander im Straßenverkehr:Die Regeln müssen eingehalten werden. Außerdem brauchen wir mehrKontrollen durch die Polizei, die dann auch Bußgelder verhängen muss.Denn das hat sich ja leider gezeigt: Nur wer für sein Fehlverhaltenbezahlen muss, wird sein Verhalten ändern. Und das ist in Berlindringend erforderlich.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell