BERLINER MORGENPOST: Wichtig für die gesamte Stadt - Andreas Abel über die Bedeutung der Berliner Spitzenforschung

Berlin (ots) - Damit hatten selbst kühne Optimisten nichtgerechnet: Neun große Forschungsprojekte hatten die drei großenBerliner Universitäten und die Charité für die Exzellenzstrategie desBundes und der Länder eingereicht, sieben davon werden nun finanziellgefördert. Fünf wären schon großartig und eine Verbesserung gegenüberdem bisherigen Stand gewesen, aber sieben auf einen Streich -Chapeau!Das Ergebnis zeigt, dass Berlin inzwischen ein besondererWissenschaftsstandort in Deutschland ist. Darüber darf man sich alsBerliner freuen, man darf auch stolz sein, vor allem aber sollte mananerkennen, dass es richtig und wichtig ist, Wissenschaft undForschung in Berlin auch vonseiten der Politik zu fördern und dafürgute Rahmenbedingungen zu schaffen. Das schafft auf mehreren FeldernStadtrendite und ist von elementarer Bedeutung für die Entwicklungunserer Stadt.Insofern bedeutet die Entscheidung der Exzellenzkommission aucheinen Erfolg für die Wissenschaftspolitik der Landesregierung undinsbesondere für den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD),der diesen Bereich nun als Chefsache verantwortet.Das trägt auch dazu bei, Wissenschaft und Forschung einen höherenStellenwert zu verschaffen und die "Kultur der Kooperation" zwischenden Universitäten zu fördern. Das ist gut, denn es zeigt sich, dassdie Wissenschaft in Berlin noch erfolgreicher ist, wenn Kompetenzengebündelt und Synergien genutzt werden.Für den einzig faden Beigeschmack an diesem schönen Tag sorgteindes CDU-Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Sie boxte durch,dass mehr Projekte und damit mehr Universitäten gefördert werden.Davon profitiert insbesondere ihre Heimat Nordrhein-Westfalen. Dasriecht nach Entscheidung aus parteipolitischer Sicht. Und nachKlientelpolitik. Exzellent ist es jedenfalls nicht. Ein solcherWettbewerb sollte die Besten auszeichnen.