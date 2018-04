BERLINER MORGENPOST: Wer Juden hasst, greift uns alle an / Kommentar von Julius Betschka

Berlin (ots) - Berlin trägt Kippa. So lautet das Motto, unter demjüdische Verbände zu Solidarität aufgerufen haben. Es sollte unsbeklemmen, dass das notwendig wurde. Jüdisches Leben, gerade inDeutschland, muss selbstverständlich sein. In den letzten Wochenmussten wir bitter erfahren, dass das nicht immer so ist. TraurigerHöhepunkt war der Angriff eines syrischen Flüchtlings auf einenKippaträger. Zuvor hatte es bereits eine Debatte über die RapperFarid Bang und Kollegah gegeben. In was für einem Land wollen wirleben? Jüdische Verbände warnen vor wachsendem Antisemitismus inDeutschland, vor allem von arabischer Seite - vom "importiertenAntisemitismus" ist die Rede. Wir alle sind verantwortlich, dassJuden in Deutschland nie wieder Verfolgung fürchten müssen. Wer Judenhasst, greift uns alle an.Der ganze Kommentar unterwww.morgenpost.de/meinung/article214121455Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell