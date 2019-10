BERLINER MORGENPOST: Der Weg für Giffey ist frei/ Kommentar von Gilbert Schomaker

Berlin (ots) - Franziska Giffey kann tief durchatmen - und mit ihr die gesamteSPD. Die Bundesfamilienministerin darf ihren Doktortitel weiter führen. Für dieehemalige Neuköllner Bezirksbürgermeisterin bedeutet die Entscheidung der FU,dass sie ihre politische Karriere fortsetzen kann. Für Giffey sollte aber auchein vorzeitiges oder ein reguläres Ende der Koalition nicht das politische Ausbedeuten. Viele Sozialdemokraten wissen, was sie an dem Shooting-Star ausNeukölln haben. Die Ministerin genießt in der Bevölkerung hohes Ansehen - auch,weil sie mit ihrer bodenständigen, positiven Art, Politik zu machen, überzeugt.Das kann für die Berliner SPD noch sehr wichtig werden. Giffey könnte alsSpitzenkandidatin bei der nächsten Abgeordnetenhauswahl endlich den erhofftenAufschwung bringen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell