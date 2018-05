BERLINER MORGENPOST: Wachsendes Misstrauen / Leitartikel von Michael Backfisch zu Raketen in Kaliningrad

Berlin (ots) - Kurzform: Russland stationiert atomar bestückbareIskander-Raketen in Kaliningrad. Es handelt sich um Flugkörper mit500 Kilometern Reichweite - genug, um im Ernstfall auch Berlin zutreffen. Man muss deshalb nicht in Alarmismus verfallen. Aber dasMisstrauen zwischen dem Westen und Russland verfestigt sich. DieBlütenträume der 90er- Jahre, eine "Partnerschaft für den Frieden"mit dem ehemaligen Erzfeind zu schaffen, welkten schnell. Spätestensnach dem Georgienkrieg 2008 wusste man zwischen Washington, Paris undBerlin, mit welcher Brutalität der Kreml Waffengänge führen kann.Der vollständige Leitartikel: Es ist nicht gerade ein beruhigendesGefühl, zu wissen: Russland stationiert atomar bestückbareIskander-Raketen in Kaliningrad. Es handelt sich um Flugkörper mit500 Kilometern Reichweite - genug, um im Ernstfall auch Berlin zutreffen. Man muss deshalb nicht in Alarmismus verfallen. Aber dasMisstrauen zwischen dem Westen und Russland verfestigt sich. DieBlütenträume der 90er- Jahre, eine "Partnerschaft für den Frieden"mit dem ehemaligen Erzfeind zu schaffen, welkten schnell. Spätestensnach dem Georgienkrieg 2008 wusste man zwischen Washington, Paris undBerlin, mit welcher Brutalität der Kreml Waffengänge führen kann.Doch der Schlüsselmoment der Entfremdung kam mit der Krim-Annexiondurch Russland im März 2014. Erstmals seit Ende des ZweitenWeltkriegs wurde der in der Schlussakte von Helsinki 1975 vereinbarteGrundsatz von der Unverletzlichkeit der Grenzen in Europa mit Füßengetreten. Dieser als sakrosankt geltende Nachkriegs-Konsens war aufeinmal erschüttert. Die militärische Einmischung Russlands in derOstukraine verschlimmerte die Lage noch. Im Westen kam es zuEnttäuschung und völliger Desillusionierung. Mit derMilitär-Intervention im syrischen Bürgerkrieg im September 2015unterstrich Moskau, dass es nicht nur "hybriden Krieg" führen kannwie in der Ostukraine, sondern im Zweifel auch in die offene Schlachtgeht. Bei allen Vorwürfen, die man dem Westen wegen seiner fehlendenSyrien-Strategie machen kann: Kremlchef Wladimir Putin deckte immerwieder die Aushungerungs-Feldzüge des Autokraten Baschar al-Assad,der über unzählige Leichen geht, um seine Macht abzusichern. Russlandunterstützt ihn mit allen Mitteln - zur Not auch, um Anschuldigungendes Chemiewaffeneinsatzes abzubügeln. So blockierte Moskau imUN-Sicherheitsrat die Syrien-Inspektion der Organisation für dasVerbot chemischer Waffen (OPCW) . Warum? Hätte Assad eine weißeWeste, müsste er nichts befürchten. Die Summe dieser Aktionen sowiedie Cyberangriffe auf den Bundestag oder das Außenministerium, beidenen alle Spuren nach Moskau weisen, zerstören noch vorhandenesRestvertrauen und führen zu Ernüchterung. Der deutsche ChefdiplomatHeiko Mass bringt es auf die Formel: "Russland hat sich selbst immermehr in Abgrenzung und teilweise Gegnerschaft zum Westen definiert"und agiere "zunehmend feindselig". Diese Einschätzung ist zutreffend,selbst wenn man einräumen muss, dass der Westen nach demZusammenbruch der Sowjetunion Fehler gemacht hat. Es hat an Respektfür die frühere Weltmacht gefehlt. So offenbart die spöttischeSentenz von der "Regionalmacht Russland" (Barack Obama) eineneklatanten Mangel an politischer Psychologie. Bei der Osterweiterungvon EU und Nato hätte man mit mehr Fingerspitzengefühl Reibungenvermeiden können. Dies alles heißt nicht, dass politische oder garmilitärische Konfrontation mit Russland der richtige Weg ist. Dochdas Plädoyer der Beschwichtiger von Teilen der SPD, FDP, CSU und - ja- der AfD wird den weltpolitischen Ambitionen Russlands unter Putinebenso wenig gerecht. Ein Abbau der Sanktionen gegen Zugeständnisseim Ukraine-Konflikt, wie dies der frühere Außenminister SigmarGabriel immer wieder vorgeschlagen hat, ist bestenfalls eine Wetteauf die Zukunft. Wohlgemerkt: Dialog mit Russland ja. Aber dieGesprächsbereitschaft sollte aus einer Position der Stärke und derpolitischen Konsequenz erfolgen. Diese Sprache versteht derMachtpolitiker Putin. Alles andere wäre Schönfärberei.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell