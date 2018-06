BERLINER MORGENPOST: Ein Votum gegen Müller - Kommentar von Joachim Fahrun

Berlin (ots) - Michael Müller ist an einer herben Schlappevorbeigeschrammt. Nur ganz knapp brachte der Regierende Bürgermeisterseine Kandidatin für das wichtige Amt der Präsidentin desLandesrechnungshofes durchs Abgeordnetenhaus.82 Parlamentarier stimmten für Karin Klingen. Das Quorum für eineMehrheit im Parlament liegt bei 81. Die Fraktionen von SPD, Linkenund Grünen haben zusammen 92 Mitglieder. Eine ganze Reihe vonKoalitionsvertretern verweigerte also die Zustimmung und riskiertees, Müller zu brüskieren.Das Resultat macht deutlich, wie schlecht es um Rot-Rot-Grünwirklich steht. Man beharkt sich, man ärgert sich übereinander und woes geht, verpasst man sich Denkzettel, wie es nicht wenigeKoalitionäre in der Wahlkabine am Donnerstag getan haben.Müller hat sich diesen Ärger selbst zuzuschreiben. Warumausgerechnet eine Abteilungsleiterin Zentrale Steuerung in seinereigenen Senatskanzlei die am besten geeignete Person sein soll, umdie Berliner Verwaltung kritisch zu kontrollieren, erschließt sichnicht. Dass Karin Klingen SPD-Mitglied ist, spielt dabei eine eheruntergeordnete Rolle.Rechnungshof-Vertreter sollten so unabhängig vorgehen wie möglichund dabei keine Rücksichten auf niemanden nehmen. Die neuePräsidentin erfüllt diese Kriterien zunächst mal nicht. Dass viele inder Koalition das genauso sehen, macht das knappe Wahlergebnisdeutlich. Es ist auch ein kleines Misstrauensvotum gegen MichaelMüller.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell