BERLINER MORGENPOST: Das Volk hat dazugelernt / Leitartikel von Martin Gehlen zu Sudan und Algerien

Berlin (ots) - Kurzform: Der Arabische Frühling 2.0 dieser Tagekann nicht auf schnelle Erfolge setzen. Die Verteidiger der altenRegime spielen auf Zeit. Im Sudan pocht der Militärrat auf eineÜbergangsperiode von zwei Jahren, wohl wissend, dass der Elan derDemonstranten irgendwann auf der Strecke bleiben muss. Algerien führtjetzt ein alter Regime-Apparatschik, der seine Polizei vergangenenFreitag zum ersten Mal mit voller Macht dreinknüppeln ließ. DieDemonstranten in Sudan und Algerien sind also gewarnt. Sie brauchenenorme Disziplin und langen Atem. Und die eigentliche Machtprobesteht ihnen noch bevor.Der vollständige Leitartikel: Ein Jahr nach dem ArabischenFrühling 2011 war der französische Islamwissenschaftler Gillel Kepelin Kairo auf eine Hochzeit eingeladen. Die opulente Gästescharstammte samt und sonders aus den Kreisen der "Felul", der alten Elitedes früheren Machthabers Mubarak. Zu seiner Verblüffung fand derBesucher aus Paris die Festgemeinde in bester Stimmung vor. In einemJahr haben wir die Macht zurück, prosteten sich die ehemaligenRegimekader zu. Und tatsächlich, im Juli 2013 setzte Armeechef AbdelFattah al-Sisi dann mit seinem Putsch allen demokratischen Hoffnungenam Nil ein jähes Ende. Im Mai will er sich nun perVerfassungsänderung als Präsident auf Lebenszeit installieren lassen,bis zu seinem 80. Geburtstag. Dem Sisi-hörigen Hurra-Parlament jedochscheinen dieser Tage erste Zweifel zu kommen. Denn Sudan undAlgerien, das könnte auch in Ägypten wieder Schule machen. BeideAutokraten, Omar al-Bashir und Abdelaziz Bouteflika, mussten kurzhintereinander dem friedlichen Druck ihrer Völker weichen undverlängern nun die Riege der nach 2011 gestürzten arabischenLangzeitdiktatoren. Und in beiden Nationen war es am Ende dasMilitär, das sich gegenüber den angezählten Potentaten alsVollstrecker des Volkswillens inszenierte. Die frustriertenLandsleute hingegen ließ das völlig unbeeindruckt, deren Protestegehen unvermindert weiter. Denn 2019 ist nicht mehr 2011. BeideSeiten - Regime und Volk - haben dazugelernt. Die Regime wissen seitSyrien, Libyen und Jemen: Wer sich dem überkochenden Volkszorn mitWaffengewalt entgegenstellt, legt am Ende seine ganze Nation inSchutt und Asche. Und die Bevölkerung weiß: Wenn man nur denChefdespoten davonjagt und den übrigen Apparat aus Generälen undWirtschaftsbossen unangetastet lässt, sind die alten Verhältnisseschnell wieder zurück. Entweder wir siegen, oder wir werden wieÄgypten, skandieren die Demonstranten in der sudanesischen HauptstadtKhartum, die am Wochenende auch den neuen Junta-Chef und den altenGeheimdienstchef davonjagten. In Algerien verhinderte bisher eineHandvoll Importbarone in Generalsuniform, dass eine nennenswerteIndustrie entstand, die dem Nachwuchs Perspektiven und Arbeit gebenkönnte. Regimegünstlinge plünderten die ölgefüllte Staatskasse undschotteten ihr Land ab, um sich jede Kritik und jede Konkurrenz vonaußen vom Hals zu halten. Zudem lehrt das Beispiel Tunesien, deseinzigen Überlebenden der ersten Arabellion von 2011, wie dornig derWeg zu einem wirklichen Systemwechsel ist. Bestenfalls erreicht hatdie nordafrikanische Nation bisher ein demokratisch-autoritäresHybridsystem. Auf der einen Seite gibt es freie Wahlen, offeneDiskussionen und ein reges Treiben der Zivilgesellschaft. Auf deranderen Seite knüpfen die alten Seilschaften wieder unbehelligt ihreStrippen. Sie dominieren die Medien, verteidigen ihrewirtschaftlichen Privilegien und wollen die Staatsverbrechen derDiktatur möglichst unter den Teppich kehren. Der Arabische Frühling2.0 dieser Tage kann also nicht auf schnelle Erfolge setzen. DieVerteidiger der alten Regime spielen auf Zeit. Im Sudan pocht derMilitärrat auf eine Übergangsperiode von zwei Jahren, wohl wissend,dass der Elan der Demonstranten irgendwann auf der Strecke bleibenmuss. Algerien führt jetzt ein alter Regime-Apparatschik, der seinePolizei vergangenen Freitag zum ersten Mal mit voller Machtdreinknüppeln ließ. Die Demonstranten in Sudan und Algerien sind alsogewarnt. Sie brauchen enorme Disziplin und langen Atem. Und dieeigentliche Machtprobe steht ihnen noch bevor.