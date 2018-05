BERLINER MORGENPOST: Viel hilft nicht immer viel - Kommentar von Isabell Jürgens

Berlin (ots) - Die Berliner SPD rühmt sich gerne, dass sie aufBundesebene nur Initiativen startet, die auch Chancen aufUnterstützung in den anderen Bundesländern haben. Dazu würde man auchmäßigend auf die Linken und die Grünen einwirken. Insofern warDienstag ein bemerkenswerter Tag. Denn der Senat hat gleich vierBundesratsinitiativen beschlossen, die diese Voraussetzung schwerlicherfüllen.Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) will perBundesratsinitiative dafür sorgen, dass Diesel-fahrzeuge derEuro-5-Norm auf Kosten der Hersteller eine Hardware-Nachrüstungbekommen. Außerdem möchte sie, dass für Nutzfahrzeuge ab 7,5 Tonnender Einbau von Abbiegeassistenten Pflicht wird.Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) will per BundesratsinitiativeGewerbemietern einen gesetzlichen Anspruch auf eine Verlängerung desMietverhältnisses bis zu zehn Jahren einräumen. Gemeinsam mit derlinken Bausenatorin Katrin Lompscher hat der Justizsenator zudem einumfangreiches Reformpaket zur "Modernisierung des Mietrechts"vorgelegt.Sicher: Schlechte Luft, steigende Mieten, verdrängtes Gewerbe undhohe Unfallgefahr beim Abbiegen sind Probleme, die es zu lösen gilt.Aber in diesem Fall wäre weniger eben mehr gewesen. DieBundesratsinitiativen nach dem Motto "Wünsch-dir-was" klingen gut,werden aber wirkungslos verpuffen oder auf den Sankt-Nimmerleins-Tagverschoben, weil es in den Ländern und im Bundestag keine Mehrheitengeben wird. Oder, wie beim geforderten Abbiegeassistenten, technischeVoraussetzungen fehlen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell