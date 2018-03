BERLINER MORGENPOST: Verlässlichkeit statt Visionen / Leitartikel von Jörg Quoos

Berlin (ots) - Angela Merkel ist zum vierten Mal zur Kanzlerin derBundesrepublik Deutschland gewählt worden. Mit dem gestrigen Tagschreibt die 63-Jährige zum dritten Mal Geschichte. Dennoch ist sieim Herbst ihrer Regierungszeit zunehmend umstritten. Ihr wird von derOpposition - zunehmend aber auch im eigenen Lager - das Fehlen vonVisionen vorgeworfen. Das mag berechtigt sein, aber dafür standAngela Merkel in Wahrheit nie. Verlässlichkeit ist dagegen ein Wort,das die Kanzlerin besonders gerne benutzt. Es beschreibt ihrewichtigste Tugend, und damit hat sie eine Mehrheit der Wähler erneutüberzeugt und es zum vierten Mal an die Spitze geschafft. AngelaMerkel wird auch in dieser Amtszeit Deutschland unaufgeregt und mitgroßer Erfahrung regieren.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell