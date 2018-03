BERLINER MORGENPOST: VW muss zahlen / Leitartikel von Björn Hartmann

Berlin (ots) - Der Volkswagen-Konzern hat im Jahr zwei derDiesel-Affäre eine Rekordzahl von Autos verkauft und wieder kräftigGeld verdient: elf Milliarden Euro Gewinn. Für die deutscheWirtschaft ist das ein gutes Zeichen. Die Aktionäre können sich übereine Dividende freuen. Alles super so weit. Oder doch nicht? DerVolkswagen-Konzern steht wegen der Diesel-Affäre wie kein andererAutobauer am Pranger. Und deshalb sieht das Bild für den deutschenKunden, der ein Auto mit Schummelsoftware gekauft hat, so aus: DerKonzern hat ihm ein Software-Update aufgespielt und sichentschuldigt. Das Auto ist praktisch unverkäuflich. Im Gegensatz etwazu US-Kunden geht der Autobesitzer in Deutschland leer aus. Und dasist für einen der größten deutschen Konzerne mit wieder sprudelndenGewinnen eher beschämend.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell