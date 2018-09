BERLINER MORGENPOST: Urteil mit Signalwirkung - Kommentar von Michael Mielke zur hohen Haftstrafe für einen skrupellosen Autofahrer in Berlin

Berlin (ots) - 13 Jahre Gefängnis für einen Autofahrer, derbetrunken und mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr und dabei zweiMenschen verletzte. Auch wenn es, wie es Richter und Staatsanwaltbeschrieben, eine "Horrorfahrt" war - in dieser Strafhöhe ist esdennoch ein nicht ganz übliches Urteil.Und es ist sicher auch kein Zufall, dass es genau von jenemSchwurgericht gefällt wurde, das die beiden Todesraser vomKurfürstendamm für viele überraschend zu lebenslangenFreiheitsstrafen verurteilte.Übereinstimmend in den Verfahren ist, dass es sich in beidenFällen um skrupellose Verkehrsteilnehmer handelte, denen esoffenkundig gleichgültig war, ob andere Opfer ihrer Raserei werden.Eine weitere Übereinstimmung: In beiden Verfahren geht es vorrangigum die Frage, ob die Angeklagten einen bedingten Tötungsvorsatzhatten.Gleichzeitig sind diese Verfahren aber auch sehr unterschiedlich.Bei den Todesrasern vom Kurfürstendamm handelte es sich um einillegales Autorennen, das am Ende einen anderen Verkehrsteilnehmerdas Leben kostete. Ab November wird dieser Fall noch einmalverhandelt, nachdem das Urteil vom Bundesgerichtshof aufgehobenworden ist. Die Angeklagten sollten jedoch nicht zu sehr daraufhoffen, dass sie im nächsten Prozess nur wegen fahrlässiger Tötungverurteilt werden.Beim aktuellen Prozess war der Täter ein Krimineller, der sich aufkeinen Fall von der Polizei fassen lassen wollte. Bei ihm scheintsicher, dass er auf seiner wahnsinnigen Flucht auch den Tod andererin Kauf nahm. Das Schwurgericht hat konsequent reagiert; hat "eindeutliches Signal" gesetzt, wie es von Angehörigen der Opfer nach derUrteilsverkündung unisono hieß.Es ist nicht hinnehmbar, wenn Autofahrer durch die Stadt rasen unddabei das Leben und die Gesundheit anderer grob gefährden. Undangesichts der katastrophalen Folgen für die Opfer sind 13 Jahre auchnicht zu viel.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell