BERLINER MORGENPOST: Und Geld stinkt doch! Leitartikel von Miguel Sanches zu den zwei Großspenden für die AfD

Berlin (ots) - AfD-Leute unterliegen den gleichen Versuchungen wiedie von ihnen kritisierten Altparteien. Es gibt keine Partei ohneFehltritte, die AfD-Konkurrenz hat darin mehr Übung. Manchmal ging esums große Geld, manchmal um kleinste Münze, ein paar Bonusmeilen,einen Edelfüller auf Staatskosten. Irgendwann sitzt jeder in derTinte.AfD-Fraktionschefin Alice Weidel hat mehr als nur einen hässlichenFleck an der Bluse. Die AfD in ihrem Wahlkreis am Bodensee hat zweiSpenden angenommen, die zum Himmel stinken, obwohl man vom Geld dasGegenteil behauptet. Stutzig macht schon die Größenordnung: 130.000Euro und 150.000 Euro. Das sind nach dem Gesetz und dem allgemeinenEmpfinden Großspenden.Dazu kommt, dass die Spenden aus dem Ausland kommen, aus derSchweiz und den Niederlanden. Im Schweizer Fall gibt es kein Vertun.Die Schweiz gehört nicht der EU an - Parteispenden ab 1000 Euro aussolchen Staaten sind nach dem Gesetz unzulässig. Die illegalenZahlungen müssen entweder sofort zurückgewiesen oder demBundestagspräsidenten ausgehändigt werden.Weidel hat dafür Monate gebraucht. Der Spender, einPharmaunternehmer, hatte nach eigenen Worten im "Auftrag einesGeschäftsfreundes" gehandelt. Wir reden von einem Strohmann und einemSpender, der seine Identität geheim halten möchte. Zudem wurde dieSumme in viele kleinere Spenden aufgeteilt - da hat einer in dieTrickkiste der Parteienfinanzierung gegriffen.Der ganze Vorgang ist dubios. Die Spende kann man Weidel nichtvorwerfen - wohl aber, dass ihre Reflexe versagt haben und dass sieaus der Erfahrung im Wahlkampf 2017 nichts gelernt hat. Denn MitteFebruar nahm die Bodensee-AfD schon die nächste Spende an, die nichtkoscher anmutet. Auch hier brauchte Weidel noch drei Monate, um dasGeld zurückzuweisen, und noch länger, um den Vorgang zu melden. Undzwar erst dann, als es nicht mehr anders ging, weil einige Medienschon dahintergekommen waren.Vor langer Zeit gab es in Deutschland eine Rücktrittskultur.Gelegentlich, zugegeben selten, sind Politiker sogar für Vergehenzurückgetreten - Rudolf Seiters für den Vorfall in Bad Kleinen -,ohne sich persönlich schuldig gemacht zu haben, sondern um zu ihrerVerantwortung zu stehen. Das Risiko besteht bei Weidel nicht. Sie isteine ganz gewöhnliche Politikerin.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell