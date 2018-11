BERLINER MORGENPOST: Unbezahlbare Vorstellungen / Kommentar von Christine Richter zu Hartz IV

Berlin (ots) - Kurzform: Hartz IV hat sich in Deutschland bewährt.Sicherlich sind einige Änderungen überfällig - wie die Fragen, wieviel Vermögen bei Arbeitslosigkeit angerechnet wird oder wieLangzeitarbeitslose besser gefördert und in Jobs zurückgeführtwerden. Die SPD muss bei ihren Ideen vor allem eine Fragebeantworten: Wer soll das alles bezahlen?Der vollständige Kommentar: Es ist das Trauma so vielerSozialdemokraten: Hartz IV, die Reform der Sozialsysteme inDeutschland, vor 15 Jahren durchgesetzt vom damaligen BundeskanzlerGerhard Schröder (SPD). Bei dieser tief greifenden Reform wurden dieArbeitslosenhilfe abgeschafft, Zeitarbeit und Minijobs liberalisiertund die Sozialämter mit den Arbeitsagenturen zusammengelegt. DasSystem des Förderns und Forderns funktionierte: Als dieHartz-IV-Reform 2005 in Kraft trat, gab es 4,5 Millionen Arbeitslosein Deutschland, heute sind es noch 2,2 Millionen. Zahlen, die für dieReformen sprechen. Doch die SPD macht ihre Wahlniederlagen auch daranfest, dass ihre Anhänger ihr den tiefen Eingriff in die Sozialsystemenie verziehen haben. So meinte Berlins Regierender BürgermeisterMichael Müller (SPD) schon vor einem Jahr, dass Schluss sein müssemit Hartz IV, und schlug ein solidarisches Grundeinkommen fürLangzeitarbeitslose vor. Nun legte die SPD-Partei- undFraktionsvorsitzende Andrea Nahles nach und sagte, man werde Hartz IVhinter sich lassen. Konkret sind die Pläne von Nahles und ihrerPartei noch nicht, aber es gibt diverse Ideen: Wer sich künftig inQualifizierungsmaßnahmen befindet, solle weiterhin Arbeitslosengeld Ibeziehen und nicht mehr in die Grundsicherung abrutschen. Sanktionenfür Jugendliche sollen gestrichen werden, für Beschäftigte soll esein Sabbat-Jahr geben. Außerdem könnten, so die SPD, Beamte undSelbstständige in die Rentenversicherung einbezogen werden. Was fürein Wunschkonzert. Hartz IV hat sich in Deutschland bewährt.Sicherlich sind einige Änderungen überfällig - wie die Fragen, wieviel Vermögen bei Arbeitslosigkeit angerechnet wird oder wieLangzeitarbeitslose besser gefördert und in Jobs zurückgeführtwerden. Die SPD muss bei ihren Ideen vor allem eine Fragebeantworten: Wer soll das alles bezahlen?Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell