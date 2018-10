BERLINER MORGENPOST: Überzeugendes Wohnkonzept - Kommentar von Florian Schmidt zu den Vorschlägen der CDU gegen die Wohnungsnot in Berlin

Berlin (ots) - Nachdem fast alle Berliner Parteien eigene Plänezur Linderung der Wohnungsnot erarbeitet haben, hat die CDU endlichnachgezogen und eigenes Konzept erarbeitet, das die Mietenproblematiklösen soll.Die Vorschläge der Union wirken im Vergleich zu den Ideen derpolitischen Konkurrenz weit ausgefeilter und durchdachter, der"Masterplan Wohnen", den die Berliner CDU am Sonnabend auf ihremParteitag vorstellte, überzeugt.Innovativ ist vor allem die Idee des Berliner Wohngelds. FürMenschen mit mittleren Einkommen würde es eine große Entlastungbedeuten, wenn sie mithilfe dieses Wohngeldes ihre Miete auf achtEuro je Quadratmeter drücken könnten. Die Kostenkalkulation wirktseriös, die Gruppe der Profiteure ist die richtige.Weniger neu, aber ebenso wichtig ist die Forderung nach mehrHochhäusern und die Erwägung, das Tempelhofer Feld am Rand zubebauen. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Wohnraum kann essich Berlin nicht länger leisten, diese Grünfläche frei von Häusernzu lassen.Kritisch zu betrachten ist einzig die Forderung, Spekulation zubesteuern. Durch ein automatisches Erlöschen von Baugenehmigungenbeim Weiterverkauf von Grundstücken will die CDU so den spekulativenHandel mit Boden eindämmen. Das übersteigt das notwendige Maß anRegulierung und könnte dafür sorgen, dass Privatinvestoren vom Bauenin Berlin abgeschreckt werden.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell