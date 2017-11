BERLINER MORGENPOST: Überraschend offen - Kommentar von Ulrich Kraetzer

Berlin (ots) - Angesichts der Vorwürfe über die Zustände an derPolizeiakademie wendet sich Berlins Polizeipräsident Klaus Kandt nunan seine Mitarbeiter - und kündigt an, mit ihnen ins Gespräch kommenund eine Diskussion anregen zu wollen. So viel Offenheit überrascht.Jetzt spricht der Behördenchef davon, dass sich Auszubildende"flegelhaft" benommen hätten, kritisiert einen anonymen Brief aus deneigenen Reihen als "hasserfüllt" und bescheinigt einem wohl ebenfallsvon Polizisten verbreiteten Comic, dass dieser "zweifellosrassistisch" gewesen sei. Eine derart offene Kritik hätte man vondiesem Präsidenten nicht erwartet.In weiten Teilen wirkt der Brief allerdings so, als wäre Kandtangesichts der mindestens teilweise berechtigten Kritik an denZuständen in der Polizeiakademie und angesichts des Frustes und desrassistischen Untertons einiger Beamter ernstlich überrascht. Alslangjähriger Behördenchef hätte er von diesen Problemen aber wissenmüssen. Mehr noch: Er hätte Maßnahmen dagegen ergreifen müssen - waser nicht tat.Angesichts der Pannen im Fall Amri, der wiederkehrendenPeinlichkeiten mit dem Nachwuchs und einer in Teilen zutiefstfrustrierten Belegschaft steht Kandt ohnehin unter Beschuss. Seinoberster Dienstherr, Innensenator Andreas Geisel (SPD), wird sichüberlegen müssen, wie lange er an einem derart angezähltenPolizeipräsidenten festhalten will.Der ganze Kommentar im Internet unter: www.morgenpost.de/212473485Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell